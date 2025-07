Rosvita Pesek predsednici DZ: Že dolgo vas čakam, da vas vprašam eno stvar (VIDEO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je pred dnevi gostovala pri Rosviti Pesek v Odmevih, potem ko je DZ na izredni seji razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih.

»Že dolgo čakam, da boste prišli v studio, da vas vprašam eno stvar. V državnem zboru imate svetovalno telo – zakonodajno pravno službo, ki pove svoje mnenje o vsaki stvari, in povedala ga je tudi o tem nesrečnem vprašanju, za katerega so ustavni pravniki dejali, da je nejasno. /.../ Zakaj imate v državnem zboru strokovna telesa, ki se potem mirno povozijo s politično voljo in se ignorirajo,« je predsednico DZ vprašala Peskova.

»Veste, strokovno telo, ko je zakonodajno pravna služba, vedno pazi, kako in na kakšen način se vtika v vsebino odločitev. In kokretno pri tej zadevi je zakonodajno pravna služba na splošni ravni opozorila, da mora biti referendumsko vprašanje dovolj jasno, da bodo volivci vedeli, o čem glasujejo, konkretno pa se ni navezala na to vprašanje. Iz mnenja ni konkretno razvidno, ravno to vprašanje ni jasno. Verjamem, kako lahko to zveni, tudi ne želim sama podajati mnenja, ali je to vprašanje jasno ali ne,« pa ji je odgovorila Klakočar Zupančičeva.