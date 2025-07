Ropotanje preteklosti: v Beltincih se je zbralo več kot 60 starodobnikov!

Klub ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja, ki ima sedež v Beltincih, je pripravil srečanje starodobne tehnike. Ljubitelji starodobne tehnike so se najprej zbrali na grajskem dvorišču v Beltincih, tja pa so se pripeljali z vseh koncev Pomurja, Podravja pa tudi iz tujine. Kot nam je povedal predsednik Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec, sta bili za člane kluba izjemen izziv že sama priprava in organizacija srečanja starodobne tehnike. »Naposled pa nam je vendarle uspelo s skupnimi močmi pripraviti že 22. srečanje, na katero se je zgrnilo v...