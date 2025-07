V Ljubljani popoldan protest: policija opozarja, Mahnič pa poziva k oboroževanju

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na omrežju X napovedala, da bo danes ob 15. uri v Ljubljani, pri mostu v Črnučah, potekal protestni shod. Kot je zapisala, gre za nadaljevanje včerajšnjega protesta v Šentjerneju, kjer je več kot tisoč ljudi izrazilo nezadovoljstvo zaradi naraščajočega nasilja in domnevne neučinkovitosti države pri zagotavljanju reda in varnosti.

»Zahtevajo varnost in za to imajo vso pravico, država pa jo je dolžna zagotoviti,« je poudarila poslanka in dodala: »Država ni bankomat za tiste, ki povzročajo kazniva dejanja in zanja ne odgovarjajo.« Ob tem je ponovno pozvala k spremembam zakonodaje in doslednemu spoštovanju zakonov za vse.

Medtem poslanec SDS Žan Mahnič državljane poziva državljane pozval, naj se včlanijo v strelska društva, saj naj bi si s tem zagotovili legalno posedovanje orožja. Ob tem je napovedal tudi zakonodajne spremembe, s katerimi naj bi v slovenski zakonodaji ukinili pojem »prekoračen silobran«, torej pravno omejitev uporabe sile v samoobrambi.

»Državljanke in državljani! Včlanite se v strelska društva in na ta način boste lahko doma legalno posedovali orožje. Mi pa bomo s spremembo zakonodaje poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal,« je zapisal poslanec.

Na njegovo izjavo so se že odzvali v Levici in Svobodi, ki sta za 12.30 sklicali novinarsko konferenco. Stanki se bosta tako odzvali na poziv poslanca SDS Mahniča k množičnemu oboroževanju in napovedim sprememb zakonodaje, ki bi izničile kazenskopravni okvir silobrana.

Shod ni prijavljen

Policija je medtem sporočila, da shod v Ljubljani ni prijavljen v skladu z zakonom o javnih zbiranjih. Gre torej za neorganiziran shod, za varnost pa bodo skrbeli policisti.

Policija je ob napovedi današnjega neprijavljenega protestnega shoda na ljubljanski Ježici, kjer naj bi udeleženci opozorili na poslabšanje varnosti zaradi dejanj posameznih pripadnikov romske skupnosti, pozvala k strpnemu in mirnemu ter dostojnemu izražanju mnenj. Shod naj bi sicer pripravili predstavniki civilne iniciative Zahtevamo varnost!

Ob tem so na policiji poudarili, da ima vsak pravico do mirnega javnega zbiranja in združevanja, pri čemer mora policija zagotavljati varnost udeležencem, tako spontanih kot organiziranih shodov ter enako varnost vsem ostalim mimoidočim državljanom, in poskrbeti za varnost cestnega prometa.

Civilna iniciativa Zahtevamo varnost! želi sicer z današnjim protestnim shodom predstaviti zahteve krajanov do vlade, policije in Mestne občine Ljubljana za zagotovitev varnosti krajanov in njihovega premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti. Oblikovali so jih po napadu na 70-letnika, ki se je prejšnji teden zgodil na območju ljubljanskih Kleč. Zahtevajo strogo spoštovanje enakosti pred zakonom in jasno ter učinkovito sankcioniranje vseh kaznivih dejanj in prekrškov ne glede na poreklo storilca. Prav tako so se zavzeli za popoln popis, analizo in javno spremljanje razmer v vseh regijah ter oblikovanje jasnega, medresorsko sprejetega, dolgoročnega akcijskega programa z merljivimi cilji. Med zahtevami so našteli še redno spremljanje in javno objavljanje učinkovitosti sprejetih ukrepov, odpravo vse »dvojne zakonodaje« pri ravnanju s prekrškarji in storilci kaznivih dejanj in zaščito vseh ljudi pred grožnjami, nasiljem in krajo. Omenili so še neposredno odgovornost vseh dosedanjih vlad, predstavnikov parlamentarnih strank in državnih institucij za nastalo stanje in trpljenje ljudi na terenu ter zaščito varnosti, lastnine in mirnega sožitja v vsaki slovenski občini. (STA)

Pobudnike in udeležence shoda zato pozivajo, da aktivno sodelujejo s policijo ter upoštevajo njihova navodila in ukrepe. Udeležence pozivajo k strpnemu in mirnemu ter dostojnemu izražanju mnenj, da na shod ne prinašajo ali uporabljajo nevarnih predmetov ter s svojimi dejanji ne ovirajo ali ogrožajo varnosti prometa.

Po doslej znanih podatkih bi bil lahko zaradi shoda okoli 15. ure za krajši čas oviran promet na območju Ježice oziroma Bežigrada. Udeležence v prometu zato pozivajo k strpnosti, naj v tem času uporabijo druge cestne povezave in to upoštevajo pri načrtovanju poti, sicer pa upoštevajo navodila policije ter mestnega redarstva.