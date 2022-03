Roman Žveglič udaril po vojnih dobičkarjih, ki bajno služijo na račun slovenskih kmetov

»Kmetje smo zelo zaskrbljeni nad vsemi razmerami,« je dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Opozarja na vojne dobičkarje, predvsem pa kmete skuša oprati krivde za visoke cene na trgu. Kot pravi, so jo lani prodajali za slabih 20 centov na kilogram tisti, ki so jo lani kupili, pa jo danes prodajajo po tržnih razmerah, po več kot dvakratniku lanske cene. Koga konkretno ima v mislih, ko govori o vojnih dobičkarjih, ni razkril, je pa dejal, da je v Sloveniji le nekaj takšnih podjetij, ki so ukvarjajo z odkupom pšenice.

Opozarja, da je precej zaskrbljujoča situacijo pri oljih in oljaricah, kjer smo odvisni od Ukrajine. Bo sploh možno spravilo in setev, se sprašuje. Pri tem izpostavlja, da države omejujejo trgovanje, saj vsi skušajo poskrbeti najprej za svoje, kar ocenjuje kot čisto legitimno.

Po mnenju Žvegliča bi morali tudi v Sloveniji sprejeti določene ukrepe, ki jih lahko na področju samooskrbe in prehranske varnosti. Zadnjo lahko zagotavljamo z uvozom. Drugo pa je, kaj bomo iz uvoza dobili, predvsem pa po kakšni ceni.

Cena pšenice v kruhu je od 6 do 8 procentov vrednosti. Tam, kjer kupujete jajca za 1,5 evra, morate vedeti, da je kmet dobil polovico.

Državi svetuje, da se preučijo ukrepi, ki kmete omejujejo in jim dati možnost delati (na več površinah) in proizvajati hrano za trg. Opozarja na dogajanje v covid krizi, kjer da so nosili največje breme prehranske krize na račun znižanja odkupnih cen. Tega, tako Žveglič, niso več pripravljeni početi. Zahtevajo normalne odkupne cene in če velja zakon o minimalni plači, je nujno potrebno, tako predsednik KGZS, da imajo pokrite vsak proizvodne stroške pokrite in ne le 70 ali 80 odstotkov, kot v preteklosti. Poseje se lahko več

Setev bo draga, pravi, se pa je ob tem zahvalil vladi za omejitev cene goriva. A čakajo jih še visoke cene mineralnih gnojiv. Hvaležni bodo, če bodo pomagali s kakšnimi dobavami.

Med panogami, ki so še na udaru, izpostavlja perutnino, prašičerejo, tudi govedorejo, še posebej pa izpostavlja tiste kmetije, ki so v investicijskem ciklu in odplačujejo kredite – bodo to krizo sploh lahko prebolele.

Opozarja še na to, da ima vsaka država možnost znižati standarde za uvožena živila, ki prihajajo iz tretjega trga. Temu nasprotujejo, predvsem iz stališča, da bi standard znižali le za uvožena živila, »nas kmete pa bi stiskali za vrat«.

Kot še pravi, so z vlado, s pristojnim ministrom, redno na zvezi.