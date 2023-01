Roman Ratkai novi direktor pomurske regijske bolnišnice

Potem ko je aktualni direktor pomurske regijske bolnišnice – Splošne bolnišnice Murska Sobota Daniel Grabar iz osebnih razlogov po manj kot dveh letih od imenovanja predčasno zapustil funkcijo, je svet zavoda soboške bolnišnice danes odločal o izboru novega direktorja.

Od treh kandidatov, ki so se pravočasno prijavili na razpis za direktorja, to so bili Roman Markrab, Tomaž Gregorec in Roman Ratkai, je ostal le eden. Markrab je odpadel zaradi neizpolnjevanja pogojev, Gregorec pa je sam umaknil prijavo, zato devetčlanskemu svetu zavoda ni preostalo drugega, kot da za direktorja imenuje Ratkaija, sicer bi morali razpis ponoviti. Tako se bo na vroč stolček SB Murska Sobota za naslednja štiri leta usedel Roman Ratkai, dolgoletni izvršni direktor družbe Alta Skladi. Seveda je na potezi še minister za zdravje, ko mora imenovanje potrditi. Toda, ker gre zgolj za formalnost, je jasno, da bo Ratkai z 31. marcem 2023, nastopil štiriletni mandat vodenja Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Bodoči direktor Roman Ratkai, ki je na seji sveta zavoda dobil osem glasov, eden član sveta se je glasovanja vzdržal, gotovo ni neznana osebnost, zlasti ne v Pomurju. Znan in cenjen je predvsem v finančnih krogih, z bogatimi izkušnjami na področju korporativnega upravljanja, njegovo ime pa se je pojavljajo tudi pred lanskimi lokalnimi volitvami v soboški občini. Kandidat za župana naposled ni bil, bi pa bil direktor mestne uprave, če bi bil za župana izvoljen Mitja Horvat (kandidat Gibanja Svoboda, op. p.).

Ratkai ni neznana oseba niti na nekaterih drugih področjih življenja, tudi v športnih krogih, saj je bil več let predsednik odbojkarskega prvoligaša Panvita Pomgrad. Ob zeleni luči ministrstva oz vlade bo Roman Ratkai štiriletni mandat na čelu murskosoboške bolnišnice, ene največjih in najpomembnejših ustanov v regiji, pričel s 1. aprilom, torej čez dobra dva meseca. Po pričakovanjih ustanovitelja, torej vlade, bo zagotovo ena njegovih prioritet sanacija finančne situacije v bolnišnici, ki se sooča z rdečimi številkami in plačilno nedisciplino. Vprašljivo je le, kako bo z njegovimi najbližjimi sodelavci, saj si direktor lahko sam izbere namestnika, dobil pa naj bi tudi »nadzornika« - prokurista.