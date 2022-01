Roman Jerala razkriva, zakaj omikron napada otroke

V Sloveniji v zadnjih tednih spremljamo, kako zelo nalezljiva je različica omikron. Podatki sledilnika kažejo, da je bilo samo v sredo v vrtcih potrjenih 308 primerov, v osnovnih šolah 5537, v srednjih šolah 1145, v šolah s prilagojenim programom 86, v glasbenih šolah 268, v dijaških domovih 38 in v zavodih prav tako 38. Današnji podatki kažejo, da je bilo največ primerov potrjenih v starostni skupini 35–44 let, sledi pa starostna skupina 5-14. Veliko primerov je bilo potrjenih tudi med dijaki in študenti. »Omikron povzroča manj hud potek bolezni kot prejšnje različice, vendar so s tem manj pridobili otroci, zato se delež otrok, ki zbolijo v primerjavi s starejšimi povečuje,« na twitterju (nelektorirano) pojasnjuje Roman Jerala.

Zakaj so bili otroci pri prejšnjih različicah bolj zaščiteni in kaj spreminja omikron? Jerala podaja dve imunološki razlagi (nelektorirano): Prva je takšna: »izražanje encima (TMPRSS2), ki cepi virusni protein S se s starostjo povečuje. Ta encim je potreben za vdor virusa v celice preko membrane, predvsem pomembno v pljučih. Omikron te poti ne uporablja, zato je manj hujših zapletov, največjo korist imajo starejši.« V drugi razlagi pa navede, da imajo otroci v dihalih bolj izražen protivirusni imunski odziv prek interferona, ki zavira razmnoževanje virusov. »Omikron je bolj odporen na interferonski odziv, s čemer se zmanjša še ena prednost otrok.«