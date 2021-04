Roman Jerala o odprtju šol in samotestiranju otrok

Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Šolarji, starši in učitelji so zaradi odločitve vlade, da šole znova zapirajo svoja vrata, sila nezadovoljni. Minister za zdravje Janez Poklukar je že napovedal, da bodo do 12. aprila skušali uvesti samotestiranje za dijake in nato še za učence zadnjih razredov osnovne šole . Upajo, da bi s tem preprečili, da pride virus v šole. Nekateri so do tega načina kritični,s Kemijskega inštituta pa ta predlog odobrava.Pravi, da bi morali narediti vse za široko in pogosto testiranje, kar pa je mogoče le, da si otroci sami vzamejo vzorec. »Zagotovo bi vsi radi nadaljevali z odprtimi šolami, kar bo izziv ob bolj nalezljivih različicah. Vse bi morali storiti za široko in pogosto testiranje, kar je možno le tako, da si otroci sami vzamejo vzorec.«