Roman in Janez skupaj darovala že 99 litrov krvi (FOTO)

V Centru za transfuzijsko dejavnost Splošne bolnišnice Novo mesto je bilo pred dnevi nekoliko praznično, pričakovali so namreč kar dva jubilanta: Roman Ančimer iz Dobruške vasi je kri daroval stotič, Janez Krese iz Zalisca pri Žužemberku pa kar 120.

Kot se za jubilej spodobi, sta dobrovoljna in energije polna možakarja prejela več čestitk, tudi od njunih prvih občinskih mož. Da sta segla v roke svojima občanoma, sta v Novo mesto prišla župan občine Škocjan Jože Kapler in župan občine Žužemberk Jože Papež, oba prav tako redna krvodajalca.

Janez Krese na hitrem pregledu pri zdravnici Mojci Šimc

Roman Ančimer iz Dobruške vasi je kri prvič dal leta 1985, ko je bil na služenju vojaškega roka v Beogradu. Tam je roko nastavil dvakrat, prizna, da tudi zato, ker je dobil štiri proste dneve, kar se mu je takrat, kot tudi njegovim sotrpinom v vojski, zdelo zelo pomembno. Ko je prišel iz JLA, vojske nekdanje Jugoslavije, je za nekaj časa pozabil na krvodajalstvo, potem pa se je spet opogumil. Prizna, da je potem naredil še en krajši presledek.

Roman je že osem mesecev v penziji. Zelo mlad je namreč šel v službo, s 15 leti, tako da je lani ob upokojitvi dopolnil skoraj 42 let delovne dobe. »Takrat so bili drugačni časi. Bolj mi je bilo pomembno, da imam čim prej svoj denar, kot da bi šel naprej v šolo,« se nasmehne Dolenjec, ki je bil ves čas v službi v Krki, kjer spodbujajo krvodajalstvo.

Janezu Kresetu so za jubilejno darovanje krvi čestitali direktor občinske uprave občine Žužemberk Tomaž Hrastar, župan Jože Papež in predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovec. Vsi trije so krvodajalci, zato so se na tem mestu domače počutili.

»Zdaj uživam penzijo, okoli doma kaj postorim, saj dela nikoli ne zmanjka,« je dodal in povedal, da se je krvodajalstvu zapisala tudi ena od dveh hčera, prav tako žena. »Krvodajalstvo je zame oblika dobrodelnosti, na tak način pomagam tistim, ki potrebujejo kri. Na srečo je ne jaz ne nihče od mojih bližnjih še nismo, a nikoli se ne ve, kdaj jo bomo, zato je to najmanj, kar lahko storimo,« je sklenil Roman, ki je skupno daroval že 45 litrov te nenadomestljive življenjske tekočine.

V vojski kar trikrat

Njegovim mislim o dobrodelnosti se je pridružil Janez Krese iz Zalisca pri Žužemberku, ki se je tej najmnožičnejši solidarnostni akciji zapisal leta 1979 v začetku služenja vojaškega roka v Banjaluki. »V vojski sem kri dal kar trikrat, potem pa sem to poslanstvo nadaljeval doma. Tudi žena Štefka je šla nekajkrat darovat kri, mislim, da kakšnih 30-krat,« se nasmehne Janez, ki pa sina in dveh hčera še ni prepričal, da bi šli po njuni poti.

Romanu Ančimerju (drugi z desne) so čestitali župan občine Škocjan Jože Kapler, Danica Šinkovec (na levi), zdravnica Mojca Šimc, Tatjana Hočevar in Barbara Ozimek z OZRKS Novo mesto.

»Celo življenje sem vozil avtobus, tudi zdaj, ko sem v pokoju, včasih pomagam pri prevozu šolarjev. Med mladimi se kar bolj mladega počutim,« pove 63-letni Dolenjec, ki se tudi zato, ker je veliko na cesti, zaveda nevarnosti, ki prežijo na voznike. Tudi zato je krvodajalec, v vseh teh letih pa je daroval že 54 litrov krvi.

Janezu in Romanu so čestitali Barbara Ozimek z Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in zdravnica Mojca Šimc s Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, župana Jože Kapler in Jože Papež, Tatjana Hočevar in Danica Šinkovec iz KORK Škocjan ter direktor občinske uprave občine Žužemberk Tomaž Hrastar in predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovec.