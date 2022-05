Romali so od kleti do kleti

V okviru praznovanja 28. občinskega praznika v letu, ki so ga razglasili za Koroščevo, poteka veliko prireditev in dogodkov. Eden od njih je tradicionalni pohod Od kleti do kleti, ki ga prirejajo vinogradniki s Sovjaka, člani Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric.

Tako so po dveh letih znova odprli svoje kleti in kljüčaje ter obiskovalcem ponudili svoja vina, pridne gospodinje pa so jim postregle z odličnimi domačimi dobrotami. Kljub slabemu vremenu, vseskozi je rahlo deževalo, se je zbralo blizu sto pohodnikov, ki so prišli od blizu in daleč, pripeljali so se celo iz Celja. Obiskovalci so lahko poizkusili vina pri kar enajstih sovjaških vinogradnikih.

Kulinarične dobrote so delila domača dekleta.

Ob vinu so gospodinje pripravile ocvirkove pogače, kvasenice, meso iz tünke, zaseko, kislo juho – žejen in lačen na Sovjaku zagotovo ni bil nihče. Pohod so spremljali muzikanti na frajtonaricah, da je bila pot lažja, prišla je celo druščina svatov na povabilo mladega para iz Celja. Uvodne besede obiskovalcem je namenila vsestranska Breda Žunič, sicer ravnateljica OŠ Mala Nedelja, ki je s svojo ubrano besedo vse spravila v dobro voljo.

Začetek pohoda, ki so se ga udeležil tudi župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana, predsednik Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelska goric Milan Kolarič in društvena vinska kraljica Taja Zupan, je bil pri znameniti Golnarjevi (Čehovi) kleti, stari kljüčaji, kriti s slamo. Gostje so prisotnim namenili nekaj pozdravnih in spodbudnih besed, denimo naj se počutijo domače med vinogradniki Sovjaka.

Pred začetkom obiska vinskih kljüčajev so kovaški mojstri iz celotne Slovenije pod vodstvom domačega mojstra Janeza Mira skovali ograjo, ki bo obdajala potomko najstarejše vinske trte z Lenta v Mariboru, Golnarjeve trte, ki raste pri tamkajšnji kljüčaji.

Ograjo so sicer nameravali izdelovati pred očmi obiskovalcev, a so se ji posvetili v delavnici podjetnika Janeza Mira v Grabonošu; za delo so prijeli člani Kovaškega ceha Slovenije, ki mu predseduje kovaški mojster Alojz Vrbnjak iz Peker pri Mariboru. Posamezne elemente so prepeljali h Golnarjevi kljüčaji ter jih postavili ob posajeni trti. Ograja, za katero bodo denar zbrali v okviru cehovskega kovaškega društva, stane okoli 4000 evrov.

Nekaterim dež ni prišel do živega.

Na Sovjaku so čudovite stare kleti, tudi pod slamnato streho.

Veseli pohodniki