Rokav je zavihal že stokrat

Redkim prostovoljnim krvodajalcem se uresniči dolgoletna želja, da bi dosegli magično številko za stokratno darovanje življenjske tekočine, kot se je to zgodilo Bojanu Tibautu, doma iz Črenšovcev. Potem ko je to plemenito dejanje storil že 99-krat, je pred dnevi prejel pošto, da ga vabijo na odvzem krvi na oddelek za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota, Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor.

Za zavidljivo okroglo številko so se mu zahvalili iz UKC Maribor in Splošne bolnišnice Murska Sobota, direktor Daniel Grabar, strokovna direktorica Manuela Makoter, v. d. pomočnice direktorja za zdravstveno nego Nataša Kreft in pomočnik direktorja za poslovne zadeve Marjan Maček. Prejel je tudi zlato plaketo in praktična darila, ki ga bodo še dolgo spominjala na ta dogodek.

Začel v vojski

Na krvodajalca so ponosni v Občini Črenšovci in v Območnem združenju Rdečega križa Lendava, predvsem pa sekretarka Natalija Gomzi Jablanovec, ki mu je tudi za plemenito dejanje čestitala. Bojan je med prostovoljne krvodajalce stopil na služenju vojaškega roka v altileriji v Zadru, kjer je dvakrat daroval kri. Tudi potem, ko je odslužil vojaški rok, je še dvakrat daroval kri, in to se je potem vsako leto nadaljevalo, kajti kot pravi, ga je nekaj sililo v pomoč drugim.

Vsako leto kri daruje dvakrat ali trikrat. Vsakič mu izčrpajo štiri decilitre življenjske tekočine, ima krvno skupino B pozitivno. Bojan, ki je vesel in srečen, da tako pomaga drugim, nam je povedal, da je doslej daroval 40 litrov svoje krvi za tiste, ki jo potrebujejo ob raznih nesrečah in drugih zdravstvenih težavah.

Pošalil se je še, da se počuti dva kilograma lažjega, ko mu odvzamejo kri. Star je 53 let in zatrdil je, da ga bo zdravstveno osebje, ki je zadolženo za odvzem krvi, še naprej videvalo, če bo le zdravje dopuščalo. Torej ga do dopolnjenega 65 leta čaka še veliko odvzemov. Spominja se časa, ko je 90-krat daroval kri in so se naj spomnili s priložnostim spominskim darilom. To ga je spodbudilo, da je šel do stotice.

Tibaut je 25 let delal v tovarni Toko v Žižkih, zdaj pa kot samostojni podjetnik opravlja zaključna gradbena dela, predvsem keramičarska. Da je človek širokega srca, ne dokazuje le s krvodajalstvom, ampak je tudi podporni član Prostovoljnega gasilskega društva Črenšovci.