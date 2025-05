Rok Snežič jutri na sodišču

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo jutri nadaljevalo sojenje zoper novinarje, ki jim davčni svetovalec Rok Snežič očita žaljivo obdolžitev s tem, ko so pisali, da naj bi slovenskim podjetjem pomagal ustanavljati slamnata podjetja v BiH.

Snežič je proti trojici vložil več zasebnih kazenskih tožb, v katerih jim očita kazniva dejanja razžalitve in žaljivih obdolžitev. Povod zanje so članki o Snežičevih poslih v Sloveniji in tujini, povezavah z Dijano Đuđić in vlogi pri posojilu, ki ga je najel SDS. Zmotilo ga je tudi, da so ga novinarji v članku imenovali doktor davčnih utaj, »torej se namerno norčujejo iz mene«, je dejal po enem od prejšnjih narokov.

Obtoženi novinarji krivde za očitana dejanja ne priznavajo, vse očitke Snežiča pa zavračajo.