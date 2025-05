Rok Snežič izgubil tožbo proti poslancu Levice, a že napovedal pritožbo

Okrajno sodišče v Trbovljah je danes oprostilo poslanca Levice Mateja Tašnerja Vatovca obtožb razžalitve in žaljive obdolžitve davčnega svetovalca Roka Snežiča. Sodba se nanaša na izjavo iz leta 2021, ko je Vatovec v oddaji na POP TV dejal, da je bil Snežič izgnan iz Bosne zaradi goljufije.

Sodnik Vid Pavlica je v obrazložitvi oprostilne sodbe poudaril, da Vatovec ni imel namena zaničevati Snežiča. Po njegovem mnenju gre za politični govor, ki ima širši pomen, zlasti v kontekstu javnih razprav o političnih temah. Sodnik je Snežiču naložil plačilo sodne takse in stroškov postopka.

Vatovec: Izjava je bila politična kritika

Po razsodbi je poslanec za medije povedal, da je pričakoval oprostilno sodbo. »Imel sem upravičene razloge, da izrečem, kar sem izrekel, da je bil Snežič izgnan iz Bosne zaradi goljufije. Predvsem pa je to bila kritika takratne oblasti, ker je Snežič sam govoril, da je bil davčni svetovalec takratnega predsednika vlade Janeza Janše,« je dejal Tašner Vatovec.

Sodba se nanaša na izjavo iz leta 2021, ko je Vatovec na televiziji dejal, da je bil Snežič izgnan iz Bosne zaradi goljufije. FOTO: Leon Vidic/delo

Rok Snežič je že napovedal pritožbo na sodbo. Kot je poudaril, v Bosni ni bil nikoli obsojen za kaznivo dejanje niti izgnan. »Sodnik je navedel, da je Tašner Vatovec verjel novinarskim člankom, zagotovo pa noben novinarski članek ni pisal resnice in zato se bom pritožil,« je izjavil Snežič.

Med obravnavo je pojasnil, da mu je bosansko-hercegovsko sodišče izdalo odločbo, v kateri piše, da ni bil nikoli obsojen ali izgnan. Po njegovih besedah so mu mejni policisti nekoč dejali, da jim je nadrejeni ukazal, naj ga ne spustijo v državo, ker naj bi bil označen kot terorist.

Stroga kazenska zahteva Snežiča

V tožbi je Snežič od sodišča zahteval, da Vatovcu izreče trimesečno zaporno kazen s pogojem dveh let in naloži plačilo več sto evrov v dobro Katoliške in Pravoslavne cerkve v Sloveniji.

Snežič že tretjič toži tudi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca. FOTO: Voranc Vogel

Rok Snežič je znan po več sodnih postopkih proti politikom. Trenutno že tretjič toži tudi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, ker mu je ta očital goljufijo oziroma pranje denarja za tuje državne voditelje – ruskega predsednika Vladimirja Putina, madžarskega premierja Viktorja Orbána in predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

Današnja obravnava zoper ministra Mesca je bila sicer odpovedana, ker se je udeležil izredne seje Ekonomsko-socialnega sveta.