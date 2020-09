Rojevala na pragu ljubljanske porodnišnice, mož in varnostnik pa sta se prepirala

UKC Ljubljana: Varnostnik s policijo ni grozil

FOTO: Igor Zaplatil, Delo

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Nekoliko slabšo izkušnjo z zdravstvom je v preteklih dneh imela porodnica, ki je ponoči s partnerjem in dulo prišla v ljubljansko porodnišnico rodit. »Prispeli smo s konkretnimi popadki, ki so že najavljali skorajšnje rojstvo, ko nas je na vhodnih vratih ustavil varnostnik, da mora mamica izpolniti vprašalnik za covid in pripraviti materinsko knjižico,« je zapisala dula, ki je mamico pospremila do vrat porodnišnice.Razjezilo jo je, kar je bila mama pripravljena za iztis, na vratih pa jim je porod oteževal varnostnik. »Varnostnik je še odredil ultrazvok in da mora porodnica počakati in ne sme naprej v porodno sobo,« se spominja mučnih trenutkov Simone, ki je namesto mame izpolnila vprašalnik, saj porodnica zaradi rojevanja ni bila v stanju se ukvarjati s čemer koli.Na vratih porodnišnice je po njenih besedah prišlo do nagle jeze partnerja, ki se je prerekal z varnostnikom, ta pa mu je po besedah Simone grozil s policijo. A porodnico so pravočasno rešili. »Mamice se je vendarle usmilila babica, ki se je najbrž zaradi kravala, ki smo ga ustvarili, pojavila izza vogala. Odpeljala jo je v porodno sobo, kjer je že čez 20 minut rodila.«V porodnišnicah je v času covida dovoljeno spremstvo enega zdravega spremljevalca, a po besedah dule soprog ni smel v porodno sobo, vse dokler porodnice niso odpeljali v prostore za porod. Tako je menda tudi zamudil rojstvo otroka. Simone, ki je porodna spremljevalka nosečnic, jezijo dvojna merila, saj meni, da je v teoriji dovoljeno biti enemu spremljevalcu ob porodu, praksa pa je v tem primeru pokazala, da to ne drži povsem.Iz UKC Ljubljana so nam odgovorili, da so z varnostnikom in s sprejemno babico opravili razgovor o poteku dogodkov ob sprejemu pacientke v njihove prostore, varnostnik pa je o dogodku podal tudi pisno poročilo.»Dne 23.9.2020 ob 23.40 je gospod pripeljal svojo partnerko (nosečnico) pred vhod Porodnišnice, poleg je bila še spremljevalka (doula). Vstopili so v predprostor avle, k njim je pristopil varnostnik ter opomnil spremljevalko, da si mora nadeti masko ali pa naj izstopi. Gospod in nosečnica sta imela nameščeno zaščitno masko. Pozval je nosečnico, naj se usede na stol in izpolni epidemiološki vprašalnik, kar je nato namesto nje storila spremljevalka. Nosečnica in partner sta nato vstopila v avlo, kjer je ona sedla v fotelj. Varnostnik je dejal, da bo poklical sprejemno babico, partnerju pa obenem povedal, da bo pospremljen v porodno sobo, ko ga bodo poklicali, do takrat pa naj počaka zunaj (tako, kot je dogovorjeno in zapisano v protokolu). Gospod ni želel oditi, rekoč 'ne bom izstopil, tudi, če pokličete policijo'. Varnostnik s policijo ni 'grozil', ni je niti omenjal. Pričela sta se pregovarjati, prepir je slišala babica iz sprejemne ambulante in pristopila, odpeljala nosečnico v ambulanto, gospoda pa napotila ven. Na njen poziv je nato izstopil. On in spremljevalka sta čakala zunaj, pred vrati. Kasneje so ga poklicali k porodu, izpolnil je obrazec 'izjava spremljevalca ob porodu' in bil s strani strežnice pospremljen v porodni blok,« pa so o dogajanju sporočili z UKC Ljubljana.Ob tem obiskovalce prosijo, naj upoštevajo protokol v času covida in navodila varnostne službe, saj so pravila in priporočila pripravljena za čim večjo varnost pacientov.