Roglič-Pogačar manija: kako in za koliko do Pariza pozdravit junake

Negativni brisi



Tadej Pogačar in Primož Roglič sta sporočila, da nihče v njuni ekipi ni bil pozitiven na zadnjem testiranju na novi koronavirus, kar je spodbudna novica pred zadnjim tednom dirke po Franciji.

Organizirano s čarterjem

Vodilni Primož Roglič. FOTO: Christophe Petit Tesson, Pool Via Reuters



Če greste na lastno pest pa ...

Če greste v Francijo, vam ob vrnitvi ne bo treba v karanteno



Francija je sicer trenutno na rumenem seznamu držav glede na število okužb s koronavirusom, kar pomeni, da vse, ki se bi tja odpravili, po vrnitvi ne čaka 10-dnevna karantena. Podatki kažejo, da je 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev 153,9 okužbe. V Sloveniji je ta 40,20.

V Parizu obvezne maske

Najprestižnejša svetovna kolesarska dirka je letos resda nekoliko drugačna zaradi razmer, povezanih s koronavirusom, predvsem z vidika gledalcev in spremljevalcev, a kolesarji morajo še vedno opraviti enako delo kot v vseh prejšnjih letih. Slovenija pa ima na njej najmanj dva svoja junaka in–, ki sta prvi kolesi francoske pentlje.Roglič, nekdanji smučarski skakalec, je na dobri poti, da v Pariz v nedeljo prikolesari kot prvi. Tesno za ovratnik pa mu diha Pogačar. Seveda ni zagotovila, da bo takšen vrstni red tudi pri znamenitem Slavoloku zmage v francoski prestolnici, saj je pred kolesarji še šest etap, vključno s sobotno vožnjo na čas.Ko bodo zapeljali v nedeljo na Elizejske poljane, bo za kolesarji 3.483 kilometrov. Le kdo si ne bi želel pozdraviti junakov prav tam? Bržčas mnogi.Za ljubitelje kolesarstva in športa je zato turistična agencija Kompas pripravila enodnevni aranžma, ki vključuje čarterski polet iz Ljubljane do Pariza in ogled zadnje etape. Odhod iz Ljubljane bo ob 9. uri. »Po prihodu sledijo transfer do središča mesta in orientacijski avtobusni ogled ter peš ogled glavnih mestnih znamenitosti (doplačilo). Nato nekaj prostega časa za kosilo in lastno raziskovanje, popoldne pa zbiranje navijačev na ulici Champs Elysees in navijanje za naše junake ob ogledu zadnjih krogov dirke po Franciji. Po končani dirki še transfer na letališča in vrnitev proti Sloveniji. Predviden prihod na letališče Jožeta Pučnika v poznih večernih urah,« so zapisali pri Kompasu. Pri tem dodajajo, da v primeru umestitve države na rdeči seznam zagotavljajo brezplačno odpoved. Povračilo bo izvedeno, če bo Francija uvrščena na rdeči seznam po razvrstitvi Nijz.Cena pa? Za prvih 50 prijav 298 evrov na osebo (cena je izračunana za minimalno 160 potnikov na letalu). To je približno tretjina bruto minimalne plače, ki v Sloveniji znaša 940,58 evra.Spletni portal Po svetu, ki hkrati nudi tudi pomoč pri rezervacijah, pa je našel let in hotel za tridnevno potovanje za 130 evrov na osebo s poletom iz Ljubljane ali Benetk. Za odhode 19. septembra in vrnitev v ponedeljek, 21. septembra, je mogoče dobiti povratno letalsko vozovnico iz Benetk za približno 142 evrov, za dve prenočitvi za dve osebi v Parizu pa hotel že za 132 evrov. Skupaj torej za tri dni na osebo približno 200 evrov.Vsekakor pa je treba biti pozoren na dogajanje v Parizu, kjer se je število okuženih v zadnjih dneh močno povečalo in je razglašen za t. i. rdeče območje. Tam so prepovedana večja zborovanja na javnih mestih (dovoljeno le do 10 ljudi) ter je obvezno nošenje mask na javnih krajih. Več informacij lahko najdete na strani francoske vlade , tudi v angleškem jeziku.