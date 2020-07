Koronavirus v slovenskem vrtcu, okužena otrok in zaposlena

V vrtcu Rogaška Slatina so v sredo potrdili okužbo pri otroku, zjutraj pa so bili obveščeni še, da je bila okužba potrjena tudi pri strokovni sodelavki vrtca. Kot poročajo Rogaške novice je trenutno po besedah ravnateljice Majde Plavčak v izolaciji 20 otrok in tri zaposlene. »Zaprli smo del vrtca, vhod , ki povezuje tri igralnice, garderobo in sanitarije,« je dejala in dodala, da bodo zunanji izvajalec razkužil prostore.



Plavčakova je še povedala, da so ravnali v skladu z navodili NIJZ in poiskali vse, ki so bili v stiku z okuženim otrokom, obvestili starše in podatke posredovali NIJZ. Strokovna delavka, ki je okužena s koronavirusom, je bila v zadnjih dneh na dopustu. Primera po besedah ravnateljice nista bila povezana.



Vrtec Rogaška Slatina, enoto Izvir, poleti obiskuje 160 otrok. Ravnateljica je še povedala, da delo v drugih oddelkih danes poteka normalno. Ker ima vrtec več različnih vhodov, so skupine med seboj ustrezno ločene. Starše, ki svoje otroke vozijo v vrtec še pozivajo k higieni rok, razkuževanju, nošenju maske in naj ne prehajajo med vhodi znotraj vrtca.