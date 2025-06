Ročna košnja znova povezuje Prekmurje in Međimurje

Turistično društvo Gornji Lakoš pri Lendavi je v sklopu projekta Odvij pripravilo mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Pred dogodkom so pripravili sejem lokalnih proizvajalcev, izobraževalni ter kulturni program in animacijo za otroke. Ročna košnja je bila nekoč praznik skupnosti – ljudje so delali skupaj, veliko so peli, se družili in ohranjali naravo. Danes pa to tradicijo v tem delu Slovenije oživljajo s projektom Odvij, ki povezuje naše Prekmurje in hrvaško Međimurje.

V košnji trave z ročno koso se je pomerilo 32 koscev in kosic v štirih kategorijah. Najboljšim so podelili pokale in priznanja. Med 10 tekmovalkami je zmagala Marija Makari, druga je bila Renata Sever, tretja pa Madžarka Irma Török. Pri moških je bil najboljši Vincent Erniša, drugi je bil Martin Makari, tretji pa Jožef Biro. Med veterani je bil najboljši Milan Mlakar iz Sela, od koder je tudi najboljša ekipa.