Ročna dela med knjigami

Tudi v Kosovelovi knjižnici so počastili jubilej sežanskega medobčinskega društva invalidov, ko so v podružnični knjižnici v Divači odprli razstavo izdelkov marljivih članic delavnice ročnih del, ki jih vodi mentorica Sonja Trampuž. Tokrat so si obiskovalci ob knjižnih policah in brskanju med knjigami v divaški knjižnici z vodjo Tanjo Bratina Grmek z veseljem ogledovali čudovita likovna dela, ki jih je poleg mentorice Trampuževe na ogled dala še Ivica Žerjal, in najrazličnejša ročna dela, ki so pri oblikovalcih vzbudila veliko zanimanje.

Z veseljem so si ogledali izdelke iz filca, kot so kuharji, žabe, mačke, sovice in druge figure. Kot je povedala predsednica MDI Sežana Jelica Grmek, se članice delavnice ročnih del, v kateri prizadevno ustvarjajo še Anita Pipan, Mirjana Metlikovec, Marija Počkar, Vida Marinšek, Vlasta Skočić, srečujejo ob ponedeljkih popoldne v prostorih Kras – Carso v občinski stavbi v Sežani. Vse, ki bi rade sodelovale pri ročnih delih, so prisrčno vabljene v društvo.