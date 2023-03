Logaška skupina Fed Horses ni niti približno muha enodnevnica: javnosti se je prvič predstavila že pred 10 leti. Skupino, ki se nima za country skupino, a vseeno goji veliko spoštovanje prav do zvoka, ki prihaja iz Nashvilla, pooseblja tudi Jure Mihevc, kitarist in frontman petčlanskega banda. Z glasbo se je veliko ukvarjal že med študijem arhitekture, zato je v magistrski nalogi združil prav zvok in arhitekturo. Pravi, da je zvok osnova človekovega bivanja. Kaj se zgodi, ko zvok izgine, je 35-letni Logatčan na lastni koži spoznal med četrtkom, 9. marca, in petkom, 10. marca. 4000 evrov so vr...