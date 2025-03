Roberta Goloba ujeli zamišljenega na letalu: povedal je, o čem razmišlja (FOTO)

Premier Robert Golob se je na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona udeležil neformalnega srečanja voditeljev o miru in varnosti za Ukrajino. Gre za novo srečanje t. i. koalicije voljnih, na katerem so govorili o ukrepih za pomoč Ukrajini. Slovenija sicer ni del te koalicije.

Predsednik vlade je na Instagramu objavil tudi posnetek z letala, na katerem zamišljeno zre skozi letalsko okno. Ob tem se sprašuje, kakšno bo danes v Parizu sporočilo Slovenije.

»Eno mojih osrednjih sporočil v Parizu bo podpora razmisleku o vlogi OZN oziroma drugih organizacij z jasno vlogo in mandatom pri vzdrževanju miru,« je pred odhodom povedal Golob.

(Za ogled posnetka počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Srečanje večine držav članic EU in osrednjih Nato partnerk (Velika Britanija, Norveška, Turčija in Kanada) je sklical francoski predsednik.

Kot pravi Golob, je srečanje »nova priložnost za izmenjavo mnenj med podobno mislečimi partnerji o trenutni situaciji v Ukrajini, o pogajanjih, ki potekajo v Savdski Arabiji, in o vlogi Evrope pri nadaljnji podpori Ukrajini v smeri čimprejšnjega trajnega miru. Pogajalske skupine v Savdski Arabiji so že dosegle določene premike. Upam, da se bodo pogovori v tem duhu nadaljevali.«

Koalicija voljnih, ki se je oblikovala na neformalnem vrhu o Ukrajini v začetku meseca v Londonu, naj bi nadzorovala izvajanje morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo. Pripravljenost na sodelovanje v njej naj bi doslej izrazilo več kot 20 držav.

V kabinetu predsednika vlade poudarjajo, da je Golob že večkrat pojasnil, da Slovenija ne sodeluje v nobeni koaliciji voljnih in v njej tudi ne bo sodelovala. Če pa bi koordinacijo prevzele organizacije, kot so na primer Združeni narodi, bo Slovenija resno razmislila o sodelovanju pri vzdrževanju miru, saj sta vloga in mandat ZN vedno jasno in demokratično določena, so dodali.

Ker gre za krajši, nekajurni sestanek, se bo Golob še danes vrnil v Slovenijo.