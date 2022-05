Robert Golob testiral poslance, kandidatov za ministre ne

Robert Golob se bo pri vodenju nove vlade zanašal na svoje izkušnje iz gospodarstva, pri sestavljanju ekip v politiko prenesel poseben test. Kot poroča današnje Delo je upošteval eno najpogosteje uporabljenih metodologij za merjenje vrednot in zavzetosti pri zaposlenih, in sicer Gallupov test.

Test naj bi bil tudi eden določilnih dejavnikov pri Golobovi izbiri vodje poslanske skupine. 41-člansko skupino naj bi prevzel Borut Sajovic, ki je med poslance prestopil z mesta tržiškega župana, izkušnje pa ima tudi kot poslanec, saj je bil poslanec LDS.

Golob testa naj ne bi uporabil le pri vodstvenih kadrih temveč ga so ga opravili tudi vsi poslanci in kandidati, ki so bili predlagani in izbrani za različne funkcije. Izvzeti naj bi bili le ministrski kandidati. »Gallupov test da informacijo o tem, kaj je v nas dobrega, pokaže, katere so naše najmočnejše značilnosti oziroma vrednote, na katerih področjih si najboljši, na katerih pa manj dober. Tako je gotovo lažje sestaviti učinkovite ekipe in se izogibati morebitnim konfliktom,« je po poročanju Dela dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Odgovori na vprašalniku razdelijo posameznike v tri kategorije zavzeti, nezazveti in aktivno nezavzeti. Menda naj bi bili rezultati na testu celo bolj pomembni od izkušenj, ki so jih testirani posamezniki pridobili pri opravljanju preteklega dela. Če ob testiranje v politiki prineslo tako dobre rezultate kot v gospodarstvu, pa bo pokazal čas.