Robert Golob sprožil pravni boj: tožbe se vrstijo zaradi žaljivih zapisov

Predsednik vlade in prvak Svobode Robert Golob bo zaradi žaljivega zapisa na omrežju X vložil tožbo zoper podjetnika Aleša Štrancarja. Zaradi zapisa na istem omrežju je tožbo že vložil zoper poslanca SDS Žana Mahniča, v pripravi pa je tudi tožba proti še enemu poslancu te stranke, Zvonku Černaču, je pojasnil generalni sekretar stranke Matej Grah.

Direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius BIA Separations in družbenik podjetja Mediainvest, ki izdaja tednik Domovina, Aleš Štrancar je nedavno na omrežju X objavil zapis, v katerem je Goloba primerjal z Mussolinijem, ob tem pa spomnil, da so fašista Mussolinija leta 1945 obesili.

Zoper Štrancarja bodo po napovedih odvetnice Maje Guštin iz odvetniške družbe Čeferin danes vložili tožbo zaradi posega v čast in dobro ime Roberta Goloba. »Po našem prepričanju gre za nedopustno primerjavo, ki presega meje dovoljene politične razprave,« je pojasnila.

Dodala je, da so sicer politiki dolžni trpeti tudi ostre in pretirane kritike, a ta objava po njihovem prepričanju presega meje, saj ni bila z ničimer izzvana, ni povezana z delovanjem Goloba niti z ničemer ne prispeva k javni razpravi. »Gre očitno za javno žalitev, za diskreditacijo, zaradi česar gre za poseg v osebnostne pravice, ki so varovane tako z ustavo kot tudi z evropsko konvencijo o človekovih pravicah,« je še poudarila.

Golob: Gre za uigrano akcijo

»Kar počne skrajna desnica v Sloveniji, poslanci SDS, simpatizerji SDS, financerji SDS, je nekaj, kar je zelo uigrana akcija, ki jo lahko vidimo marsikje po svetu,« je ocenil Grah.

Po njegovih besedah lahko v tujini že vidimo, kaj se lahko zgodi kot posledica takšnih groženj in objav. Zato meni, da bi vsi skupaj, državljani in mediji, morali take zapise zatreti v kali in jih jasno javno obsoditi.

Kakšne so lahko posledice takšnih zapisov, ki ne ostanejo le pri besedah, pa se po njegovih besedah ne kaže le v tujini. Pred kratkim se je na bloku, kjer ima stalni naslov prijavljen žena predsednika stranke, pojavil direkten zapis z grožnjo s smrtjo, je še navedel.

Tožbo zoper Mahniča je Golob vložil zaradi zapisa na družbenem omrežju X, v katerem se je ta julija odzval na odločitev Gibanje Svoboda, da ga naznani tožilstvu zaradi poziva k včlanitvi v strelska društva, saj da bi na tak način državljani lahko doma legalno posedovali orožje. Mahnič je to potezo označil kot dokaz, da je Gibanje Svoboda totalitarna stranka s fašističnimi metodami, in napovedal, da bo proti stranki in »njenemu Ducetu« vložil kazensko ovadbo.

Černač, zoper katerega tožbo še pripravljajo, pa je pred dnevi ob objavi fotografije s posvetitve kapelice otrokom z rakom na Brezjah Goloba obtožil zlorabe otrok, zbolelih za rakom, za politično propagando ter ob tem potegnil vzporednice s Hitlerjem.