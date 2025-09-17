  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

PRAVNA VOJNA

Robert Golob sprožil pravni boj: tožbe se vrstijo zaradi žaljivih zapisov

Predsednik vlade zaradi zapisov na omrežju X v tožbe zoper Aleša Štrancarja, Žana Mahniča in Zvonka Černača.
FOTO: Leon Vidic, Delo
FOTO: Leon Vidic, Delo
STA, N. Č.
 17. 9. 2025 | 14:03
 17. 9. 2025 | 14:30
A+A-

Predsednik vlade in prvak Svobode Robert Golob bo zaradi žaljivega zapisa na omrežju X vložil tožbo zoper podjetnika Aleša Štrancarja. Zaradi zapisa na istem omrežju je tožbo že vložil zoper poslanca SDS Žana Mahniča, v pripravi pa je tudi tožba proti še enemu poslancu te stranke, Zvonku Černaču, je pojasnil generalni sekretar stranke Matej Grah.

Direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius BIA Separations in družbenik podjetja Mediainvest, ki izdaja tednik Domovina, Aleš Štrancar je nedavno na omrežju X objavil zapis, v katerem je Goloba primerjal z Mussolinijem, ob tem pa spomnil, da so fašista Mussolinija leta 1945 obesili.

Zoper Štrancarja bodo po napovedih odvetnice Maje Guštin iz odvetniške družbe Čeferin danes vložili tožbo zaradi posega v čast in dobro ime Roberta Goloba. »Po našem prepričanju gre za nedopustno primerjavo, ki presega meje dovoljene politične razprave,« je pojasnila.

Dodala je, da so sicer politiki dolžni trpeti tudi ostre in pretirane kritike, a ta objava po njihovem prepričanju presega meje, saj ni bila z ničimer izzvana, ni povezana z delovanjem Goloba niti z ničemer ne prispeva k javni razpravi. »Gre očitno za javno žalitev, za diskreditacijo, zaradi česar gre za poseg v osebnostne pravice, ki so varovane tako z ustavo kot tudi z evropsko konvencijo o človekovih pravicah,« je še poudarila.

Golob: Gre za uigrano akcijo

»Kar počne skrajna desnica v Sloveniji, poslanci SDS, simpatizerji SDS, financerji SDS, je nekaj, kar je zelo uigrana akcija, ki jo lahko vidimo marsikje po svetu,« je ocenil Grah.

Po njegovih besedah lahko v tujini že vidimo, kaj se lahko zgodi kot posledica takšnih groženj in objav. Zato meni, da bi vsi skupaj, državljani in mediji, morali take zapise zatreti v kali in jih jasno javno obsoditi.

Kakšne so lahko posledice takšnih zapisov, ki ne ostanejo le pri besedah, pa se po njegovih besedah ne kaže le v tujini. Pred kratkim se je na bloku, kjer ima stalni naslov prijavljen žena predsednika stranke, pojavil direkten zapis z grožnjo s smrtjo, je še navedel.

Tožbo zoper Mahniča je Golob vložil zaradi zapisa na družbenem omrežju X, v katerem se je ta julija odzval na odločitev Gibanje Svoboda, da ga naznani tožilstvu zaradi poziva k včlanitvi v strelska društva, saj da bi na tak način državljani lahko doma legalno posedovali orožje. Mahnič je to potezo označil kot dokaz, da je Gibanje Svoboda totalitarna stranka s fašističnimi metodami, in napovedal, da bo proti stranki in »njenemu Ducetu« vložil kazensko ovadbo.

Černač, zoper katerega tožbo še pripravljajo, pa je pred dnevi ob objavi fotografije s posvetitve kapelice otrokom z rakom na Brezjah Goloba obtožil zlorabe otrok, zbolelih za rakom, za politično propagando ter ob tem potegnil vzporednice s Hitlerjem.

Več iz teme

Robert GolobŽan MahničAleš ŠtancarZvonko Černačtožbe
ZADNJE NOVICE
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
ZBIRKA ŠANSONOV

Jure Ivanušič z albumom Brezmejna

Posnel ga je s skupino Nordunk, s katero sodeluje že od leta 1997.
Mojca Koprivnikar17. 9. 2025 | 15:25
15:15
Novice  |  Slovenija
NOČEJO JE

Goloba zaradi obvezne božičnice delodajalci sesuli, Cvar pa: »Je gospodarstvo res molzna krava ki jo je treba do konca iztisniti?«

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah. Oglasili so se tudi v največji sindikalni centrali.
17. 9. 2025 | 15:15
15:03
Bizarno
SPLETNA SENZACIJA

Kosilo slovenskih učencev šokiralo Balkan: »Joj, pravkar sem izgubil apetit!«

Na spletu odmeva fotografija šolskega kosila.
17. 9. 2025 | 15:03
15:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
UČINKI

Presenetljiv vpliv zmerne vadbe na spomin

Vadba lahko deluje kot zaščita pred demenco in starostno izgubo spomina.
17. 9. 2025 | 15:00
15:00
Šport  |  Tekme
TOKIO

Bravo Tina Šutej! Bronasta na svetovnem prvenstvu, poglejte to veselje (FOTO)

Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.
17. 9. 2025 | 15:00
14:45
Premium
Novice  |  Slovenija
INOVACIJA

Plevel uničujejo s pomočjo elektrike

Vsiljivci rastlinam jemljejo življenjski prostor, svetlobo, hranila, vodo. V Preboldu so se ga lotili z inovativnim projektom brez škodljivih kemičnih sredstev.
Darko Naraglav17. 9. 2025 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki