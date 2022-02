Robert Golob razkril, kaj so se KUL-ovci pogovarjali na sestanku

Na današnjem sestanku predsednikov koalicije KUL in Roberta Goloba so se strinjali, da si prizadevajo za isti cilj, to je zmago na volitvah, ki bo pomenila odhod aktualne vlade in spremembe v državi. Ali lahko formalno sodelujejo, se bo po besedah Goloba izkazalo skozi pogovore o posameznih projektih oz. zakonih. Začeli so pri energetski draginji.

Golob je po današnjem sestanku dejal, da volivke in volivci pričakujejo, da bodo imeli poleg vladajoče politike na eni in KUL na drugi strani, na razpolago še drugo alternativo, ki jo predstavlja njegova stranka Gibanje Svoboda. Ne glede na to pa so se na današnjem prvem skupnem sestanku strinjali, da mora biti biti vse podrejeno volilni zmagi opcije, ki bo pomenila spremembo v državi.

Golob: Projekt za projektom

Bi bilo pa preveč ambiciozno, da bi že danes sklenili oz. podpisali kakšen sporazum o sodelovanju, je po sestanku dejal Golob. V nadaljevanju se bodo po njegovih besedah sestali strokovni sveti posameznih strank in preverjali možnosti sodelovanja na nivoju programskih vsebin. »Projekt za projektom,« pravi Golob. Začeli so pri energetski draginji, pri kateri so se po besedah Goloba strinjali, da gre pri energetskih bonih za vladno bombonjero volivcem, saj ne uresničuje socialne politike. Gre za volilno politiko, s katero vlada poskuša kupiti glasove ljudi, ki jih dražitev energentov sploh ni prizadela, in to na račun mladih in okolja.