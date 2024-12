Robert Golob oster do zaničevanja Slovenije, zmerljivke ga jezijo

Premier Robert Golob je na državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti spomnil na občutke ponosa in samozavesti ob odločitvi za samostojno državo. To je treba izkazovati tudi danes in enako kot pred desetletji odločno hoditi po poti sprememb na bolje, četudi niso lahke. Vlada bo pri teh vztrajala, je zatrdil.

Premier je v slavnostnem nagovoru na osrednji državni proslavi spomnil na leto 1990 in plebiscitarno odločitev volivcev za samostojno državo. Kot je dejal, so bili tedaj vsi po malem idealisti, niso pa bili naivni.

»Na plebiscit smo šli kot zrel narod, z vso težo zgodovinske odgovornosti. Nismo fantazirali o nemogočem. Vedeli smo, da je težko stati na lastnih nogah. Ampak vedeli smo tudi, da to zmoremo. In da znamo obrniti stvari. Na bolje,« je izpostavil.

Pot do tja pa ni bila lahka, vodila je čez osamosvojitveno vojno in »katastrofalno tranzicijsko krizo, ki je razbila družine in uničila življenja«.

A tudi danes spremembe na bolje niso lahke, je izpostavil. Četudi sebe in svojo vladno ekipo priganja s časovnicami, ki mnoge jezijo, Golob zatrjuje, da se zaveda, da spremembe ne morejo biti hitre. »Ampak tako kot nam v devetdesetih letih kljub težavam nikoli ni bilo žal za plebiscit, tako bomo tudi zdaj odločno hodili po poti sprememb,« je odločen premier. Pri tem so po njegovih besedah naredili tudi kakšen korak nazaj, in ga še bodo, če bo treba. »Ne iz negotovosti, temveč iz odgovornosti,« je zatrdil.

Vztrajali bodo

Tako kot se od odraslega človeka pričakuje, da sprejme, kritiko, če je upravičena, se prilagodi in se popravi, je po Golobovem mnenju enako treba pričakovati tudi od zrele politike. Kot je napovedal, pa bodo na začrtani poti vztrajali.

Ob tem se je dotaknil nekaterih nalog, ki vlado čakajo v prihodnjih mesecih. Kot je zagotovil premier, bodo oblikovali smiselne, hitre in delujoče ukrepe za gospodarstvo, pazili na uravnoteženo proračunsko porabo, glasov in naklonjenosti si ne bodo kupovali »z bonbončki« za ceno javnofinančnega zdravja Slovenije.

Vnovič je napovedal tudi sredstva za raziskave. »Nikoli nam ne bo žal niti enega samega evra, ki ga bomo vložili v slovenski talent. Talenta imamo ogromno, toliko, da se čudi in nam ga zavida ves svet,« je optimističen premier.

Zmerljivke ga jezijo

Hkrati pa je bil oster do zaničevanja Slovenije, teptanja njenih temeljnih institucij in trditev, da klavrno propadajo šolstvo, zdravstvo, sociala. Kot je opozoril, gre za sisteme, v katerih na tisoče ljudi trdo dela dan za dnem.

A eno je po Golobovih besedah kritičnost, drugo so zmerljivke. In slednje ga jezijo. »Zaradi prejšnjih generacij, ki so to državo sanjale in gradile, zanjo dale ugled, zdravje, tudi življenje, in zato, ker te zmerljivke preprosto niso resnične,« je izpostavil.

»Slovenija ni idealna država, ker take ni. Je pa edina naša. Od Hodoša do Pirana, od Črnomlja do Kranjske Gore. Gradimo jo skupaj. Gradimo jo spoštljivo in odgovorno. Imejmo jo radi. In imejmo radi drug drugega,« je pred dnevom samostojnosti in enotnosti pozval predsednik vlade.

Ob koncu je državljanom zaželel vesel in blagoslovljen božič. »In naj bo leto 2025 ena sama vztrajna, pogumna, radodarna, ponosna pot na bolje,« je sklenil Golob.