»Robert Golob odstopil« – Takole so si nas privoščili za 1. april

Bralci ste nas opozorili, da se po družbenih omrežjih širi posnetek zaslona članka domnevno iz Slovenskih novic, ki širi lažne informacije. V njem piše, da naj bi šef Gibanja Svoboda Robert Golob odstopil. Stranko pa naj bi zdaj tik pred volitvami čakal izredni kongres.

Večina vas je seveda takoj pogledala na koledar in opazila, kateri dan je danes. A dodajmo, da članek ni plod našega avtorskega dela: gre za manipulacijo, t. i. photoshop, kar je razvidno med drugim tudi iz napačne rabe tipografij.

Mi pravimo: prav je, da se za dan norcev poveselimo in pohecamo, ni pa prav, da nekdo poskuša naš medij izkoristiti za širjenje laži in manipuliranje.

Avtor je očitno že vedel, kateri medij mora izbrati: Slovenske novice so dolgoletni prejemnik priznanja za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko, t. i. Trusted Brand, naš portal pa vsak dan pridno prebira preko 300.000 (!) Slovenk in Slovencev doma in v tujini. Kako tudi ne, ko pa veljamo za enega najboljših slovenskih spletnih medijev.

Hitro širjenje manipuliranega članka pa tudi pove, da je treba vsebine, ki jih opazite na družbenih omrežjih, interpretirati z zrnom soli: gre namreč za nov dokaz, da ustvarjalci lažnih sporočil, fake news, ne počivajo.

Zato vam svetujemo: svojo dnevno dozo novic in zanimivosti poiščite direktno na slovenskenovice.si, ne na družbenih omrežjih.