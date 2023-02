Robert Golob na srečanju z Zelenskim ne bo ponudil dodatne pomoči Slovenije

Slovenski premier Robert Golob na današnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ne bo napovedal dodatne pomoči Ukrajini, je premier dejal ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Po njegovih besedah so zdaj na vrsti velike članice EU, ki »so se do zdaj držale nekoliko ob strani«.

»Slovenija je glede na število prebivalcev ena največjih donatoric v preteklem obdobju, nobene potrebe ni, da bi prehitevali. Mislim, da je zdaj naloga na velikih članicah, ki so se do zdaj držale nekoliko ob strani. Naj one prispevajo svoj delež, Slovenija pa lahko tudi malo počaka« je povedal premier ob prihodu na vrh.

Mirovni načrt Ukrajine preambiciozen?

Glede razprave o dobavi tankov in drugega orožja Kijevu je dejal, da se boji, »da gre pretežno za verbalno tekmovanje«. »Vprašanje je, koliko tega je dejansko na terenu, počakajmo in bomo videli, kaj od tega bo realizirano, predvsem pa kdaj. Slovenija je svoj del v lanskem letu dala brez velikih besed, pri čemer je bila hitra, počakajmo zdaj ostale članice Evropske unije, kako bodo sledile,« je še poudaril.

Kot je dejal, v Sloveniji ni bila sprejeta nobena odločitev o dodatni pomoči Ukrajini, tako da danes ne bo obljubljal nečesa, za kar ne bi imel podpore državnega zbora.

Na dnevnem redu današnjega zasedanja je tudi mirovni načrt, ki ga je pripravila Ukrajina. Po Golobovih besedah v tem načrtu »marsikaj na prvi pogled izgleda nekoliko preambiciozno«.

Golobove napovedi niso optimistične

»Prva stvar, ki je pri vsakem mirovnem načrtu temelj, je pripravljenost obeh strani na to,« je poudaril. »Zaenkrat je ta prej manjkala, kot da bi je bilo v obilju. Bomo videli, jaz nisem optimist, bojim se, da se obe strani zdaj pripravljata na zaostritev vojaških spopadov,« je še dejal slovenski premier. To po njegovih besedah ne more biti dobra popotnica za pogovore o mirovniških načrtih. Poudaril je, da je treba počakati, da jim Zelenski pojasni podrobnosti načrta.

O nadaljnji pomoči EU, mirovnem načrtu in drugih temah bo Zelenski po nagovoru v Evropskem parlamentu govoril z voditelji zasedanju Evropskega sveta, v okviru katerega se bodo premierji in predsedniki članic z ukrajinskim predsednikom najprej sestali na plenarnem zasedanju, nato pa še v manjših skupinah.