Robert Golob je dobil podmladek

Podmladek stranke Gibanje Svoboda je na ustanovnem kongresu v četrtek sprejel statut in izvolil svoje vodstvene organe. Predsednik podmladka Gibanje Svoboda Mladi je postal Matej Grah, podpredsednika pa Lenart Žavbi in Lucija Tacer, sicer tudi poslanca državnega zbora. Mesto generalnega sekretarja podmladka je zasedel Tadej Marušič.

Na ustanovnem kongresu, ki je potekal v hibridni obliki, so člani podmladka imenovali tudi člane izvršnega odbora, in sicer Lauro Pukl, Blaža Jurna, Manco Špacal, Miho Mohorčiča in Tio Šubic.

»Svoboda Mladi bomo vključujoča, avtonomna in kritična mladinska organizacija. Svojo matično organizacijo bomo seznanjali in opozarjali ter vsebinsko dopolnjevali na področjih, kjer se nam bo zdelo potrebno,« ob tem napoveduje predsednik podmladka Grah.

Stranko Gibanje Svoboda je na aprilskih državnozborskih volitvah ob 70,97-odstotni volilni udeležbi podprlo 34,45 odstotka volivcev, kar je stranki prineslo 41 poslanskih mandatov. Predsednik stranke Robert Golob je po volitvah začel koalicijska pogajanja s SD in z Levico, državni zbor pa je 25. maja na tajnem glasovanju izvolil Goloba za mandatarja za sestavo 15. slovenske vlade. Golob je ob tem vložil listo ministrskih kandidatov, nova ministrska ekipa pa je teden dni za tem zaprisegla.