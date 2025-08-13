Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber utegneta kmalu postati mož in žena. Portal 24ur namreč poroča, da naj bi namreč po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah, kmalu dahnila usodni 'da'. Kot so zapisali, naj bi se poroka zgodila v začetku septembra. Kot možen datum omenjajo 6. september.

Zanimiva pa je tudi informacija, kdo naj bi ju poročil. Kot so zapisali, naj bi ju po njihovih informacijah poročil ljubljanski župan Zoran Janković.

Z vprašanji glede poroke so se obrnili tudi na predsednika vlade, a kot vse kaže, jim ta nanje vsaj do večera še ni odgovoril.