PREDVIDOMA SEPREMBRA

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Po informacijah portala 24ur naj bi se poroka zgodila v začetku septembra. Kot možen datum omenjajo 6. september.
Fotografija: Tina Gaber in Robert Golob FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Tina Gaber in Robert Golob FOTO: Blaž Samec

M. J.
13.08.2025 ob 22:25
13.08.2025 ob 22:32
M. J.
13.08.2025 ob 22:25
13.08.2025 ob 22:32

Poslušajte

Čas branja: 0:57 min.

Premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber utegneta kmalu postati mož in žena. Portal 24ur namreč poroča, da naj bi namreč po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah, kmalu dahnila usodni 'da'. Kot so zapisali, naj bi se poroka zgodila v začetku septembra. Kot možen datum omenjajo 6. september.

Zanimiva pa je tudi informacija, kdo naj bi ju poročil. Kot so zapisali, naj bi ju po njihovih informacijah poročil ljubljanski župan Zoran Janković.

Z vprašanji glede poroke so se obrnili tudi na predsednika vlade, a kot vse kaže, jim ta nanje vsaj do večera še ni odgovoril.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Robert Golob Tina Gaber poroka Zoran Janković

Priporočamo

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila
V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila
V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.