Robert Golob ima spet novo

Minister za obrambo Marjan Šarec je danes na ministrstvu gostil premierja Roberta Goloba, kjer je ta med drugim preko videa nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Seznanil se je z delom ministrstva in dozdajšnje spremembe pri reorganizaciji označil za pozitivne.

Ob tem je napovedal, da bo vojaška oprema, ki jo bo Slovenija nabavljala v prihodnje, taka, da bo uporabna tudi v civilne namene. Pri izbiri orožja, tako Golob, se bodo najbolj opirali na izkušnje vojakov s terena.

Postopno skrajševanje

Na tiskovni konferenci, ki so jo pripravili po obisku, pa smo opazili nekoliko spremenjeno pričesko prvega moža vlade. Ko je Golob nastopil funkcijo predsednika vlade, je bil še dolgolasec. Njegovi lasje pa se obratnosorazmerno s trajanjem funkcije vse bolj krajšajo. Danes so spet izgledali krajši kot prejšnjič, še posebej pri straneh. Ali je krajšanje las posledica prigovarjanja ministrovih svetovalcev ali njegove zdajšnje partnerke Tine Gaber, ki slovi po izbranem slogu, nam ni znano. Spomnimo pa se, da so ga o dolgih laseh spraševali ob nastopu funkcije. Takrat je še zatrjeval, da načrtuje ostati dolgolasec, saj da ima enako frizuro že skoraj vse življenje.

V fotogaleriji si lahko ogledate postopno skrajševanje las.

Robert Golob, 24. maja 2022. FOTO: Jure Eržen, Delo

Primopredaja poslov med Janezom Janšo in Robertom Golobom v Ljubljani, 2. junija 2022. FOTO: Matej Družnik

Robert Golob na obisku v Ukrajini pri Zelenskem. 31. 3. 2023. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

19. 4. 2023 FOTO: Jože Suhadolnik

9. maj 2023 FOTO: Leon Vidic, Delo