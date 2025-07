Robert Golob ima novo, svojim volivcem sporoča ... (FOTO)

Stranka Gibanje Svoboda je danes predstavila svojo prenovljeno celostno grafično podobo. »Z veseljem vas obveščamo, da smo v stranki sprejeli novo celostno grafično podobo, ki bo odslej temelj naše zunanje vizualne komunikacije,« so v sporočilu za javnost iz stranke Gibanje Svoboda. Dodali so, da gre za rezultat premišljenega načrtovanja, ki sledi želji po modernizaciji, osvežitvi in večji prepoznavnosti.

Spremenjeni so odtenki modre barve, zamenjali so tudi tipografijo, a novost ni zgolj vizualna, temveč besedna: k imenu se zdaj uradno dodali še slogan »naprej« – »Svoboda naprej!«.

Levo logotip stranke nekoč in desno najnovejša grafična podoba, FOTO: Zaslonski posnetek

Zakaj sprememba?

»Kot dinamična in napredna politična stranka si prizadevamo, da bi naš nastop v javnosti dosledno odražal vrednote, energijo in vizijo naše stranke,« so pojasnili v Svobodi. Po njihovih besedah naj bi nova grafična identiteta omogočila enotno, prepoznavno in učinkovito komunikacijo na vseh ravneh političnega delovanja.

Spomnimo, Gibanje Svoboda je bilo ustanovljeno 26. januarja 2022 kot naslednica Stranke zelenih dejanj (Z.DEJ), ki jo je vodil Jure Leban. Pod vodstvom Roberta Goloba je stranka na parlamentarnih volitvah istega leta dosegla prepričljivo zmago.

Ali bo prenovljena vizualna podoba obrodila tudi politične sadove, bo pokazal čas. Kaže pa, da želi stranka s svojo novo podobo, kjer so dodali besedo »naprej« po drugi mandat, kar je Golob že večkrat omenil, da si je za cilj, ko je šel v politiko, zastavili dva mandata. Volitve bodo namreč že naslednje leto.