Robert Carvely: od drog in tatvin do zadnje aretacije pri Miljah

Po letu in pol izmikanja roki pravice so tržaški orožniki v sodelovanju s slovenskimi policisti v četrtek prijeli serijskega prestopnika Roberta Carvelyja iz Poletičev pri Sv. Antonu. Zoper 41-letnika, ki je kazniva dejanja izvajal tako v Sloveniji kot v Italiji, je koprsko sodišče zaradi velike tatvine in ponarejanja listin razpisalo tiralice ter izdalo evropski nalog za prijetje in predajo. Po naših neuradnih informacijah naj se ne bi odzival pozivom Okrajnega sodišča v Kopru, kjer je obdolžen ponarejanja listin – kaznivega dejanja, za katero je zagrožena do triletna zaporna kazen. Iskali so...