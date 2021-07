Roba s Kitajske nič več poceni

S prvim julijem se za vse tiste, ki prek spleta ali mobilnih aplikacij veselo naročajo izdelke v vrednosti nekaj evrov, in sicer da se izognejo plačilu uvoznih dajatev, začenja povsem novo in tudi dražje obdobje. Zaradi nove Direktive Sveta EU od tega datuma dalje, kot so nam pojasnili na Pošti Slovenije (PS), ne bo več veljala oprostitev uvoznih dajatev za blago do vrednosti 22 evrov: »Vse blago, dobavljeno iz tretjih držav oziroma držav zunaj EU, bo po 1. juliju 2021 predmet obračuna uvoznega DDV. Pošiljke do vrednosti 150 evrov pa bodo še vedno oproščene plačila carine. Ne glede na vr...