Ris Maks jo je mahnil na Gorenjsko

Risi prihajajo na Gorenjsko! V okviru projekta ponovne naselitve risov v Slovenijo in Hrvaško Life Lynx, ki predvideva naselitev 14; štiri na območju Dinaridov na Hrvaškem, pet na območju Snežnika in Kočevskega in pet na območju naših Alp, so po besedah koordinatorja projekta Roka Černeta z Zavoda za gozdove Slovenije v Romuniji že odlovili prvega, čaka na potni list. »Imamo nekoliko specifično situacijo, a običajno priprava dokumentacije traja dva meseca, računamo torej, da bomo prvega samca izpustili na Gorenjsko že konec aprila.« Enoletni samec Boris, ki so ga spustili na prosto...