Upokojeni piranski hotelir je pri 76 letih postal brezdomec. Ker je odstopil od predpogodbe o prodaji hiše, ki jo je sklenil z milijonarjem, ga čaka deložacija. Četudi za hišo, ki je bila od rojstva njegov edini dom, ni prejel centa kupnine in ni nikomur nič dolžan. Družina Fux je imela od leta 1952 stanovanjsko pravico do (takrat) ene najlepših vil na prestižni lokaciji v Piranu. Obžalujemo, da je med gospodoma Fuxom in Kobalom prišlo do spora. Občina Piran ni bila povzročitelj tega spora, ni bila stranka v tem sporu in na odločitev sodišča ni imela vpliva. Vilo na Grudnovi ulici 9 sta Riha...