Ribiči zaradi virusa prekinjajo tekmovanja

Seminar vprašljiv?

Igor Miličić upa, da RZS ne bo treba odpovedati oziroma prestaviti jesenskega roka seminarja za bodoče ribiške čuvaje. Zaradi veliko prijavljenih spomladanski rok namreč ni zadoščal in so bili prisiljeni organizirati še jesenskega. Predavanja v celjski regiji naj bi izvedli 12. in 19. septembra, izpit pa 3. oktobra. Če bi to izobraževanje odpadlo, bi bila velika škoda, saj so novi čuvaji več kot nujni. Med epidemijo se je namreč močno povečalo število krivolovcev, ki so poskušali izkoristiti omejitve gibanja in nenadzorovano krasti ribe.

Nove omejitve

Igor Miličić, tajnik Ribiške zveze Slovenije FOTO: ARHIV RZS

Sreča v nesreči

Tekmovalne trase bodo spet samevale. FOTO: RZS

Ribičem in 64 ribiškim družinam po vsej Sloveniji letošnje leto pomeni pravo moro. Zaradi izbruha pandemije covida-19 so morali spomladi ustaviti vse svoje aktivnosti za vodo, potem pa spoštovati stroge varnostne in zdravstvene omejitve pri individualnem in nato pri skupinskem ribolovu. Po razglasitvi konca epidemije so sicer začeli pospešeno izvajati svoje koncesijske naloge in prirejati razna ribiška tekmovanja, a tudi njim zdaj grozi že njen drugi val.Na podlagi vladnega odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi, ki od 30. junija prepoveduje zbiranje več kot 50 ljudi, in skladno s priporočili Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez je Ribiška zveza Slovenije 3. julija na svoji spletni strani obvestila ribiške družine, da so do nadaljnjega prestavljeni vsi znani termini vseh ribiških tekmovanj in druženj v sklopu RZS z več kot 50 udeleženci. Dala jim je vedeti, da jim bodo nove termine prestavljenih tekmovanj sporočili naknadno, upoštevajoč vsa določila vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Kot je pojasnil tajnik RZS, pa so se razmere zaradi novih okužb s koronavirusom pred nekaj dnevi še zaostrile. Zdaj naj se namreč ne bi družilo več kot 10 ljudi hkrati. Zato so morali odpovedati državno prvenstvo v lovu rib s plovcem za invalide 11. julija v Velenju. Miličić je povedal, da so organizatorji sprva nameravali tekmovanje izpeljati v dveh manjših skupinah, vendar so tik pred zdajci izvedeli, da je dovoljeno število udeležencev zmanjšano za petkrat. Ker jim na NIJZ niso dali jasnega odgovora, kaj naj storijo (dobili so le splošno priporočilo), oziroma jim niso povedali, pod kakšnimi pogoji bi lahko za to tekmovanje naredili izjemo, organizatorjem ni preostalo drugega kot odpoved prvenstva.Zaradi novih varnostnih navodil so na RZS do nadaljnjega ustavili vsa tekmovanja na državni ravni, hkrati pa vsem ribiškim družinam naložili, naj odpovedo vsa načrtovana spominska, jubilejna in druga tekmovanja ter druženja, saj nima pomena, da bi tekmovala le manjša skupinica ribičev.Čeprav bo zaradi novih omejitev poletje ostalo brez tekmovanj in druženja, izvedba prvenstev z večjim številom tekem še ni povsem ogrožena. Kraparji so svoja tekmovanja že končali, tekmovalci v lovu rib s plovcem in kastingarji (metanje obtežilnika v daljavo ali v tarčo) pa imajo zaradi poletnih počitnic tekme šele v septembru in so skoraj vse spomladanske tekme do 30. junija že izvedli. Bo pa nerodno, če se bo drugi ali tretji val epidemije zavlekel v jesen, ko so predvidene nove tekme.Novim razmeram bo treba prilagoditi tudi delovne akcije in naloge iz koncesijskih pogodb z državo, ki jih po navadi izvajajo v večjem številu in ne le z deseterico.