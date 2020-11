Ribiči zaradi razmer še ob nočni ribolov

Menek FOTO: RIBIŠKE KARTE.SI

Vprašanja in odgovori

Spletni portal za prodajo ribolovnih dovolilnic v Sloveniji www.ribiskekarte.si je 20. oktobra onemogočil nakup dovolilnic za nočni ribolov.

Odgovori ribiške zveze

Športni ribolov kot dejavnost ni del ribiškega upravljanja in ga zato ne moremo enačiti z lovom, kjer država zapoveduje lovskim družinam v matičnih lovskih revirjih striktno izvajanje odstrela posameznih vrst živali, z njegovim nadzorom in sankcijami, če kvota ni izpolnjena.

Drugi val pandemije covida-19 je znova močno posegel v izvajanje športnega in rekreacijskega ribolova. Zaradi prepovedi prehajanja med regijami in od torka še med občinami je vsem morskim ribičem, ki niso iz obalne regije ali obmorskih občin, onemogočen dostop do morja, sladkovodnim pa močno zožuje možnosti za ribolov, še zlasti ko gre za specifičen jesensko-zimski lov na sulca. Zaradi prepovedi gibanja med 21. in 6. uro naslednjega dne pa so prikrajšani tudi ljubitelji nočnega ribolova na soma, krapa ali menka.Kopenski morski ribiči so zaradi najnovejših ukrepov močno prikrajšani tako za ribolov z obale kot in iz čolna, predvsem pa za užitke in sprostitev, ki jih prinaša začetek sezone lova na sipe in lignje. Zato se lahko potolažijo le z riblovom na jezeru ali reki v domači občini. Sladkovodni, ki so se pripravljali na jesensko sezono lova na sulca (ta se je odprla 1. oktobra), pa so v neomejenem lovu nanj lahko uživali le kratek čas, saj so jim ga državni organi povsem omejili.Za tiste, ki žive v občinah brez sulčje vode, to pomeni, da bodo prikrajšani morda celo do konca leta, v najslabšem primeru pa do konca sezone, ki se izteče 14. februarja. Ali še prej, če bo medtem že izpolnjena kvota ujetih sulcev za tekočo sezono po ribiškem gojitvenem načrtu. Ker gre za drage dovolilnice (med sulčarji je tudi veliko zamejskih Slovencev in tujcev), se postavlja vprašanje, kdaj jih bodo lahko izkoristili.Sekretar Ribiške zveze Slovenijeje povedal, da so ga v zadnjih dneh zasuli z vprašanji, kako izvajati ribolov v drugem pandemskem valu. Precej jih je zanimalo, ali se je RZS z vlado kaj dogovarjala o prehodu med regijami/občinami zaradi izvajanja ribolova v okviru izjem. Da prideš do revirja, za katerega imaš plačano letno članarino v matični ribiški družini, moraš namreč pogosto v drugo regijo/občino.Ribiči si želijo točne informacije, kje bi se to smelo in kje ne. Sicer menijo, da v vodi in ob njej ne škodujejo nikomur in ne ogrožajo nikogar, in se vedno držijo varnostne razdalje. Sezona sulca je v polnem zagonu, večina ima plačano članarino pri posameznih ribiških družinah samo in izrecno zaradi ribolova sulca, tega pa zdaj ne morejo izvajati. Zatem jih zanima, ali bodo dobili povrnjene stroške nakupa letnih dovolilnic, če ne bodo mogli ribariti zaradi covida-19. Zaradi policijske ure jih zanima še, ali je dovoljen nočni ribolov, če na ribolovno vodo prideš pred začetkom policijske ure in ne greš nikamor pred njenim iztekom, oziroma ali je možno taboriti več dni, če si sam ali s prijatelji.Zaradi naštetega so na spletni strani RZS pripravili nekaj odgovorov. Ribičem so najprej dali vedeti, da se športni ribolov kot rekreativna dejavnost ob upoštevanju vseh omejitev in priporočil NIJZ lahko izvaja na območju matične statistične regije, po zadnji spremembi pa le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Žal pa nočna prepoved gibanja pomeni, da je prepovedan nočni ribolov (ribolov od mraka do zore).Potovanja na ribolov v kraje, ki niso v občini stalnega ali začasnega prebivališča ribiča, so prepovedana, smejo pa ribiške družine izvajati naloge ribiškega upravljanja, kot sta delo ribiških čuvajev in elektro odlovi ekip pri interventnih izlovih – zadnji lahko prestopajo meje, če je odlov nujen in matični ribiški okoliš leži na ozemlju dveh statističnih regij ali več občin. Prav tako je dovoljeno plašenje in odstrel kormoranov po vnaprej določenih kvotah za posamični vodotok po sklepu Arsa.Športni ribolov kot dejavnost ni del ribiškega upravljanja in ga zato ne moremo enačiti z lovom, kjer država zapoveduje lovskim družinam v matičnih lovskih revirjih striktno izvajanje odstrela posameznih vrst živali, z njegovim nadzorom in sankcijami, če kvota ni izpolnjena. Izključno zato lahko lovci lovijo v svojih revirjih. Lovski turizem in s tem povezano prehajanje občin pa sta enako kot pri športnem ribolovu prepovedana.