Ribiči tokrat premagali lovce

Ribiči so se izkazali kot odlični gostitelji.

Prehodni pokal je pripadel ribičem, ki tudi v skupni razvrstitvi prepričljivo vodijo v zmagah.

Kako obojestransko je koristno, ko so se že pred dvema desetletjema odločili, da bodo redno organizirali srečanja, druženja in tekmovanja, je potrdilo tudi 21. tradicionalno srečanje radgonskih lovcev in ribičev, ki je tokrat potekalo na ribiškem terenu, ob lepih ribiških domovih v Podgradu in Lisjakovi strugi. V skladu z veljavnimi navodili so se spet zbrali mnogi prijatelji, ki jim je enoten cilj varovanje narave v vodi in na zemlji, ter njihovi družinski člani, simpatizerji in drugi občani.Veselo druženje z različnimi tekmovanji in drugimi aktivnostmi, izmenjavo izkušenj ter ob kulinaričnih dobrotah in odlični kapljici je potekalo še dolgo v toplo noč. Ker so tokrat organizatorji bili ribiči, so bili v ospredju tekmovanje v športnem ribolovu (ko so organizatorji lovci, je to streljanje z lovskim in MK-orožjem) ter ter še dve zanimivi igri, kot sta vrtno – rusko kegljanje in met z ribiško palico v tarčo. Na svojem terenu so nekako po pričakovanju prepričljivo zmagali ribiči, ki so se izkazali tudi kot odlični gostitelji, saj so ponovno postregli z odličnimi ribjimi in drugimi specialitetami, za kar so poskrbeliter zlastiinPo tekmovanju so udeležencem podelili praktična darila, prehodni pokal pa je pripadel ribičem, ki tudi v skupni razvrstitvi prepričljivo vodijo v zmagah. V tekmovanju, tako v ribolovu kot v obeh drugih igrah, so tudi več uspeha imeli ribiči. Skupno je 1. mesto osvojil: Andrej Novak (ribiči), pred(ribiči). Ob tem so vsi poudarjali, da je bilo bolj kot zmage, priznanja in pokali pomembno druženje ljudi, ki jih, kot sta menila predsednika obeh družinin, povezuje predvsem varovanje narave in okolja.