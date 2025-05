Ribiči bijejo bitko s kormorani: »Zaradi nas ni izumrla nobena riba, zaradi njih pa!«

Večina nas opazi kormorane predvsem takrat, ko z razprtimi krili sedijo na kakšni boji na morju oziroma kje na obali reke ali jezera. Potem ko te racam podobne črne ptice v vodi ulovijo ribo, si namreč tako sušijo perje. So plenilci, ki nimajo naravnih sovražnikov in se prehranjujejo izključno s podvodnim ribolovom. En sam jih z zanj značilnim pikiranjem v vodo na dan poje kar do pol kilograma, precej pa je tudi rib, ki jih pri lovu poškodujejo. Mnogi jih tako označujejo za velikega škodljivca v ribištvu in jim pravijo celo črna smrt. Kormorani v Sloveniji in tudi povsod po Evropi so avtohto...