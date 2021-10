Ribičem plovčkarjem srebro in bron (FOTO)

Najboljši slovenski posameznik med ribiči invalidi Rudi Centrih, za njim stoječi pomočnik Boštjan Rojc

Veliki finale

Rudi Centrih in pomočnik Boštjan Rojc v usklajeni akciji

Po zlato na Madžarsko Naš najuspešnejši reprezentant med invalidi, 49-letni Rudolf Centrih iz RD Brestanica, ki je bil na svetovnih prvenstvih v posamični konkurenci doslej že trikrat drugi, zdaj pa prvič tretji, z ekipo pa po dvakrat prvak in drugi, ni mogel skriti razočaranja, da kljub dvema sektorskima zmagama letos ni postal prvak. Dejal je, da upa, da mu bo to končno uspelo prihodnje leto na Madžarskem.

Alfredo Granaglia (desno) s pomočnikom, ko si je opomogel od solz sreče, ko je izvedel, da je postal prvak med ribiči invalidi.

Lovil odlično, a ...

13.975

g je znašal največji dnevni ulov.

Na svetovnem prvenstvu v ribolovu s plovcem, ki je pretekli teden v treh različnih kategorijah potekalo v Radečah na eni najboljših ribiških tras v Evropi, so se med našimi plovčkarji najbolje odrezali invalidi. Ti so med devetimi ekipami osvojili drugo mesto, uspeh pa je z bronom v posamični konkurenci dopolnil šeLetošnje svetovno prvenstvo si bodo nastopajoči pa tudi organizatorji, sodniki in tehtalci zapomnili po precej vetrovnem, deževnem in hladnem vremenu. Močan veter in zoprn dež sta sicer nagajala predvsem na treningih in prvi dan tekmovanja, saj je bil teren zelo spolzek in blaten, se je pa vreme vseh 140 tekmovalcev, njihovih pomočnikov, rezerv, trenerjev in desetine sodnikov, tehtalcev, delegatov in drugega terenskega osebja usmililo vsaj na finalni dan. Proti koncu tekmovanja, ki je za invalide trajalo tri ure, za masterse (tekmovalci, stari od 55 do 65 let) in veterane (ribiči, stari od 65 do 75 let) pa po štiri vsak tekmovalni dan, je namreč veter popustil, posijalo je sonce.Že po prvem tekmovalnem dnevu je bilo jasno, da bodo tako ekipno kot med posamezniki o barvi odličij in pokalov odločale predvsem reprezentance iz svetovnega ribiškega vrha oziroma tekmovalci iz Italije, Madžarske in Anglije.Našim reprezentantom kljub prednosti domačega terena ni kazalo najbolje ne pri veteranih ne pri mastersih, saj razen ene dobre posamične uvrstitve(bil je drugi v svojem sektorju, skupno pa je imel sedmi rezultat) ni bilo drugih, ki bi lahko pripomogle k ekipni medalji ali da bi še lahko upali na posamično. Prav nasprotno pa so bili že prvi dan v igri za naslov prvakov tako v ekipni kot posamični konkurenci naši ribiči invalidi. Z enim prvim mestom v sektorju (), enim drugim () in dvema četrtima mestoma (in) smo za Italijo v ekipnem delu zaostajali le za eno točko, v igri za eno od prvih treh mest pa sta bila tako Centrih kot Vanič.Kot posameznik je pritisk finalnega dne najbolje zdržal, kot Rudolfu Centrihu pravijo ribiški kolegi. S pomočjo prekaljenega pomočnika, sicer znanega tekmovalca iz slovenskih lig, mu je namreč še drugi tekmovalni dan uspelo premagati vseh osem nasprotnikov v svojem sektorju. Pri tem ne gre pozabiti, da ima vsak invalid glede na stopnjo poškodbe različno možnost pomoči, a imajo tisti z manjšo poškodbo vseeno prednost pred tistimi na vozičkih ali brez ene roke. Kot smo opazili med tekmovanjem, je vendarle najpomembnejše, kako usklajena sta tekmovalec in pomočnik.Slednji mu mora pomagati pri privabljanju rib pa pri lovljenju večjih rib v podmetalko, v nekaterih primerih celo pri natikanju vabe na trnek. In v tem delu so pomočniki pri vseh naših tekmovalcih opravili odlično delo, saj smo na koncu zasedli ekipno drugo mesto, Centrih pa je kot posameznik zasedel tretje. Tako srebrnikot prvak(oba Italija) sta ga namreč prehitela le po zaslugi večje skupne teže v obeh tekmovalnih dneh. Sicer so vsi trije po dvakrat zmagali v svojih sektorjih. Tomaž Vanič je med posamezniki na koncu zasedel šesto mesto, Franc Štefanič je bil 8., Marko Pešec pa štirinajsti med 36 tekmovalci.Novi svetovni prvak Alfredo Granaglia, ki je v dveh dneh ulovil 101 ribo (skupaj so tehtale 12,78 kilograma) in je že takoj po koncu drugega tekmovalnega dne izvedel, da je prvič v karieri postal najboljši ribič invalid na svetu, je v evforiji sreče skupaj s svojim pomočnikom zajokal in se ne glede na blato od sreče vrgel na tla.Finalni dan je bilo največ navijačev okoli Petra Dimitrovskega, ki bi moral v boju za eno od medalj zmagati v svojem sektorju. Šlo mu je dobro, saj je ujel kar 95 rib, a je imel smolo, saj je imel levo in desno od sebe precej dobra ribiča. Na koncu je 9244 gramov rib zadostovalo le za peto mesto v sektorju, kjer je z 12.677 grami ujetih rib prepričljivo zmagal Madžar in poznejši prvak. Če bi Petar zmagal, bi bil najverjetneje končno drugi, tako pa je med posamezniki končal na še vedno odličnem osmem mestu. Tako ekipna kot posamična zmaga v kategoriji masters sta pripadli Madžarom, Slovenci pa smo bili med 16 ekipami na koncu deveti.Pri veteranih, kjer je nastopilo 10 ekip iz prav toliko držav, smo na koncu zasedli osmo mesto (zmagali so Angleži pred Italijani in Madžari). Angleža(prvak) in(viceprvak) sta bila najboljša posameznika, Srbpa je z bronom rešil balkansko čast. Od naših je z 10. mestom med posamezniki izstopal leNa večerni podelitvi pokalov in medalj je z zaključnim govorom izstopal predsednik FIPSed in CIPSter med sicer odličnimi reprezentancami posebno pohvalil ekipo Madžarske, ki je v kategoriji Masters dosegla težko ponovljiv rezultat, to je 17,5 negativne točke. V dveh dneh je osvojila kar pet sektorskih zmag od osmih, najslabša uvrstitev je bila delitev petega mesta.