Ribič v Krki našel kar tri trezorje

Ko je v nedeljo dopoldne ribič iz okolice Šentjerneja s čolnom ribaril po Krki, mu je pogled zastal na lesketajočem se svetlem predmetu v vodi. Ne, niso se ribje luske lesketale na svetlobi, temveč večji predmeti, ki so dajali vtis, da gre za sumljivo odkritje. Zato je o najdbi obvestil policiste in začela se je »reševalna« akcija. Izplen pa: trije razžagani in povsem uničeni kovinski sefi.

Pred mesecem dni so vdrli tudi v trgovino župana občine Kostanjevica na Krki Ladka Petretiča. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Prav trezorji so bili v zadnjem obdobju ukradeni na območju Šentjerneja in Kostanjevice. Dvajsetega oktobra so predrzneži vlomili v Mercator v Šentjerneju in ukradli večji sef, pred mesecem dni so štirje zlikovci vlomili v kostanjeviški Mercator, dobro leto pa je od takrat, ko so neznanci ukradli trezor na Petrolu v Šentjerneju. Sefi, ki so zdaj na policiji, so še v fazi prepoznavanja, zato ni mogoče zapisati, kje so bili ukradeni, precej možno je, da je eden iz Kostanjevice, drugi iz šentjernejskega Mercatorja, verjetno pa Petrolovega ni med njimi, saj je bil drugačnih mer.

V vodi niso bili dolgo

Potapljači Podvodne reševalne službe Novo mesto so bili na delu v Krki v Dobravi pri Škocjanu že v nedeljo zjutraj, ko so pod mostom v reki našli bombe, več nabojev in tulec topovske granate, ostanke druge svetovne vojne. Za najdbo so poskrbeli pripadniki enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, bombe so razstrelili na kraju najdbe. Da je na dnu tega dela Krke še veliko tovrstnih ostankov, je znano, je pa bila novost najdba le lučaj stran, pri Mihovici, kamor so se po najdbi bomb prestavili potapljači in tudi policisti, na pomoč so jih prišli še gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šentjernej.

Tukaj jih je zagledal. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Dno Krke, tam je globoka kakšne tri metre, je skrivalo tri sefe, v katere sta se nekoliko že zažrla mulj in blato. Vsi so bili uničeni, razžagani, s silo odprti. In seveda prazni. Videlo se je tudi to, da v vodi niso bili prav dolgo. Eden je bil večji, kot kakšna omara, in lažji. Drugi je bil manjši, a izredno težak, tako da je reševalcem povzročal veliko dela, preden so ga spravili na kopno, tretji je bil majhen. Dvigovanje na kopno je povzročalo težave tudi zato, ker je tam brežina strma in zaraščena, tako da je dostop do Krke praktično nemogoč. Tam je tudi ograjen pašnik in tisti, ki so sefe pripeljali in odvrgli v reko, se niso mogli pripeljati z avtom, temveč so skrivno robo, ki so se je hoteli rešiti, očitno pripeljali s samokolnicami.

Spomnimo na tri filmske vlome. Sredi tedna, v noči na 20. oktober, so neznanci vlomili v Mercator v Šentjerneju. Očitno so natančno vedeli, kaj iščejo, zavedali so se tudi, da je stavba pod alarmom, zato so delovali hitro in učinkovito. Odšli so v gornje nadstropje, s silo odstranili večji sef, ga nekako zvalili po stopnicah, pri tem poškodovali steno in stopnice, trezor naložili in izginili v noč. Vsega pet minut so potrebovali za podvig.

Dobro leto je minilo od vloma v šentjernejsko bencinsko črpalko. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Enako se je le tri dni pozneje zgodilo v Kostanjevici na Krki. Iz šentjernejske smeri so se vlomilci pripeljali do Mercatorja, kjer je tudi bencinska črpalka. Najprej so poskušali vlomiti vrata, ki vodijo do mesnice, a niso bili uspešni, več sreče so imeli z vlomom dvižnih vrat. Na hitro so razmetali pisarno, saj so očitno iskali ključ sefa. Ker ga niso našli, so sef s silo izruvali iz stene. Ker je izredno težak, so ga štirje, na glavah so imeli lučke, zagrabili in naložili na voziček, namenjen prevozu robe, ter odpeljali do avta, zbežali so proti Šentjerneju. Dogajanje so posnele kamere, posnetek je znova dolg vsega pet minut. »Ne moreš verjeti, kaj so sposobni narediti v tako kratkem času,« je zadevo komentiral lastnik trgovine Ladko Petretič, sicer kostanjeviški župan.

Pomagali so si s samokolnico

Filmska tatvina trezorja se je zgodila tudi pred dobrim letom v središču Šentjerneja na bencinski črpalki. Zamaskirani neznanci so s silo odprli steklena vrata, v notranjosti pa so točno vedeli, po kaj so prišli. Odnesli so prostostoječi trezor trgovine oziroma črpalke, pri transportu težkega tovora do avta pomagali s samokolnico, ki so jo po begu pustili kar v bližini. V vseh treh primerih so skupaj s sefi odnesli denar, različne kartice, vinjete, srečke.

3 metre je tam globoka Krka.

Mesto, kjer so v Krki našli blagajne, je le kakšnih 200 metrov stran od romskega naselja na Mihovici pri Šentjerneju, kjer biva kakšnih osem družin. Ko smo tam povpraševali, ali kaj vedo o skrivnostni najdbi v Krki, nihče ni imel pojma. Seveda sama bližina romskega naselja še nič ne pove o storilcih, a eno je zagotovo – vse tri sefe, ki so jih našli v Krki, so ukradli isti tatovi.

Z novomeške policijske uprave o najdbi niso poročali, na naša poizvedovanja pa so odgovorili takole: »Enaindvajsetega novembra dopoldne smo bili obveščeni o najdbi treh kovinskih blagajn v reki Krki na območju Mihovice. Policisti so najdene predmete zasegli in nadaljujejo ugotavljanje izvora in vseh drugih okoliščin.«