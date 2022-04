Razočaranja ne skriva, predsednik ne bo več

Volitve so mimo, izid pa jasen. Če so nekatere javnomnenjske raziskave napovedovale gibanju Povežimo Slovenijo preboj v državni zbor, nekateri vidni člani pa so upali celo na dvomestno podporo volivcev (v odstotkih), jim je pri doseganju tega cilja spodletelo.

»Ker mi kot predsedniku stranke SLS ni uspelo pripeljati nazaj v slovenski parlament, na prihajajočem kongresu ne bom več kandidiral za predsednika. Skupaj s sodelavci se bom zavzel za pomladitev in osvežitev stranke ter vsebinsko in kadrovsko razširitev njenega delovanja,« je sporočil Marjan Podobnik, ki se je s strankami Konkretno, Zeleni, NLS in NS pod imenom Povežimo Slovenijo boril za vstop v parlament. Izid ga je razočaral, saj jih je podprlo komaj 40.000 volivcev: »Vsem, ki ste podprli našo listo, se v imenu stranke SLS in v svojem imenu še enkrat zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste se udeležili volitev.«

Vsem strankam, ki so se uvrstile v državni zbor, je čestital.

Kaj bo s Povežimo Slovenijo? Stranka SLS, ki je lastnik znamke, bo o nadaljnih korakih odločala v kratkem. »Sam podpiram skupni nastop tudi naprej,« je prek twitterja sporočil Podobnik.