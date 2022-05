Čeprav sta v zadnjih nekaj letih v stranskih ulicah ob Jenkovi cesti v Velenju, kjer je bilo še nekaj čudovitih zelenic okoli blokov, in kljub nasprotovanju lokalnih prebivalcev zrasla dom za upokojence in ulica novih vrstnih hiš, pa nekatere stvari in ljudje v tem delavskem mestu še kako vztrajajo in kljubujejo tako času kot spremembam. Ena takšnih je tudi 84-letna Terezija Banfić, ki že več kot 40 let skrbi za vrtiček oziroma cvetlično dekoracijo okoli večstanovanjske hiše, ki jih v Velenju imenujejo petorčki. Terezija oziroma Rezka, kot ji pravijo tisti, ki jo imajo radi, je kljub le...