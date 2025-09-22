Režiserja Jana Cvitkoviča kontaktirala kriminalista: pojasnil je ozadje zgodbe

Danes mineva natanko eno leto, odkar je režiser Jan Cvitkovič prvič pokazal dokumentarni film Gram srca – gverilski projekt, v katerem je na ljubljanskih ulicah posnel ganljive zgodbe zasvojenih. Film, ki ga mnogi opisujejo kot surov in iskren vpogled v svet odvisnosti, je od takrat doživel izjemen odziv in vplival na javno razpravo o tem, kako razumemo in obravnavamo ljudi, ki se spopadajo z zasvojenostjo.

Cvitkovič je na facebooku ob obletnici filma objavil: »Pred kratkim sta me kontaktirala dva najvišje rangirana kriminalista z oddelka za prepovedane droge, Mišo Radovančević in Marko Hlebec. Jutri dopoldne na Policiji organizirata projekcija filma, sledil ji bo strokovni posvet. Prisotni bodo tudi sodniki, psihiatri, socialni delavci, specialni pedagogi, pravniki in strokovnjaki javnega zdravja. Cilj tega srečanja je 'senzibilizacija' vseh tistih, ki se po službeni dolžnosti srečujejo z zasvojenci. Pred enim letom nisem niti pomislil, da bo ta gverilski dokumentarec dosegel toliko ljudi in imel tak vpliv na družbo,« je ponosno zapisal Cvitković.

Policija pripravlja strokovni posvet

Tudi z ljubljanske policije so sporočili, da bo Uprava kriminalistične policije v torek organizirala poseben strokovni posvet o prepovedanih drogah.

Dogodek bo potekal v dveh delih – najprej si bodo udeleženci ogledali Cvitkovičev film Gram srca, nato pa bo sledila okrogla miza, na kateri bodo svoje poglede na tematiko predstavili strokovnjaki iz različnih področij. Poleg Cvitkovića še Mateja Jandl, vodja Oddelka za tvegana vedenja pri NIJZ, Ivona Kruljac, psihiatrinja za otroke in mladostnike, Tamara Birsa, okrožna sodnica iz Nove Gorice, Luka Mrak, vodja programa Goriška varna soba, Borut Marolt, vodja Strokovnega centra Logatec, Marko Hlebec, višji kriminalistični inšpektor za področje prepovedanih drog.

Uvodni nagovor bo imel Igor Ciperle, namestnik v. d. generalnega direktorja policije, okroglo mizo pa bo moderiral Mišo Radovančevič, vodja Oddelka za prepovedane droge.

Cilj: več razumevanja in manj predsodkov

Kot poudarjajo organizatorji, je namen dogodka senzibilizacija vseh, ki se pri svojem delu srečujejo z odvisniki – od kriminalistov in sodnikov do socialnih delavcev in pedagogov. Film namreč ne prikazuje le posledic uživanja drog, temveč razkriva osebne zgodbe, bolečino in okoliščine, ki so ljudi pripeljale do odvisnosti.

»Takšni posveti nam pomagajo preseči stereotipe, razumeti svet zasvojenih posameznikov in razviti bolj human pristop pri obravnavi kriminalitete, povezane s prepovedanimi drogami,« poudarjajo na policiji.

Film, ki spreminja pogled

Režiser Cvitkovič je že ob premieri povedal, da je bil projekt zanj osebno prelomnica: »Sam sem imel predsodke do zasvojencev, a po tednih druženja z njimi sem jih začel gledati kot ljudi s težkimi zgodbami, ne le kot odvisnike. Film je bil zame na nek način zdravilen.«

Gram srca je od premiere krožil po Sloveniji – prikazali so ga v dnevnih centrih za odvisnike, v mladinskih centrih in na javnih razpravah. Režiser opaža, da gledalce pogosto gane in pretresa, tudi tiste, ki sami nimajo izkušenj z odvisnostjo.

Preberite tudi: Zombi droga že na ljubljanskih ulicah (FOTO)