Revščina ljubljanskega letališča, le peščica destinacij ostaja

Le peščica letov. FOTO: posnetek zaslona



Načrti so bili smeli, a virus je vse spremenil

Pogled na urnik prihodov in odhodov z ljubljanskega letališča Fraport je precej boren, saj je ostalo le malo letalskih družb, ki so ohranile redno povezavo s slovensko prestolnico. Konec septembra je sicer še nekaj več letov, predvsem v Grčijo in iz nje zaradi čarterskih letov.Sicer pa bo odslej le šest letalskih družb ohranilo redne polete v Ljubljano in iz nje. To so Air France, Air Serbia, easyJet, Lufthansa, Montenegro Airlines in Turkish Airlines. Od tega sta le dve državi na slovenskem zelenem (varnem) seznamu, to sta Nemčija in Velika Britanija.Pred poletjem je sicer 17 letalskih prevoznikov načrtovalo redne linije z Ljubljano, kar bi nas povezalo z 22 mesti. Kot smo že poročali, je Wizz Air predčasno prekinil povezavo med belgijskim Charleorijem in Ljubljano in naj bi jo znova vzpostavil marca 2021. Po le nekaj tednih je povezavo med Ljubljano in Berlinom prekinil easyJet, zadnji načrtovani letošnji let je zadnjo septembrsko nedeljo. Znova naj bi jo obudil 26. marca 2021, medtem pa ohranja linijo z Londonom. Do konca leta ne bo niti poletov med Ljubljano in Amsterdamom s Transavio.Po drugi strani pa bo Air France znova povezal Pariz in Ljubljano 14. januarja 2021. Poljski LOT in belgijski Brussels Airlines pa naj bi znova začela leteti v Slovenijo konec oktobra. A urnik še ni poznan.Ljubljansko letališče je tako pristalo na repu med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami, kar se tiče letalskih povezav v Evropi. Prehitela sta ga tako manjše sarajevsko letališče kot tisto v Podgorici.Glavni vzrok za tako drastičen upad je koronavirus. Ta kroji življenje ljudi po vsem svetu in tudi močno omejuje potovanja.