Revoz ima dolgo zgodovino avtomobilske proizvodnje, zdaj so pri petih milijonih

Revoz ima dolgo zgodovino avtomobilske proizvodnje. Seveda je to že dolgo povsem Renaultova tovarna, iz katere so vselej prihajali manjši avtomobili. Pred dnevi je proizvodnja dosegla znamko 5 milijonov, med različnimi modeli pa je bil količinsko najbolj uspešen renault clio, posebej druge generacije. Takrat je tovarna delovala na najvišjih obratih. Zdaj ni ravno tako, a prihodnost prinaša na novomeške trakove novega twinga in morda še kaj.

Legendarni renault 4, katrca, je proizvodno pot v šestdesetih letih prejšnjega stoletja začel v Franciji, dobro desetletje kasneje pa tudi v takratnem IMV v Novem mestu. Množična proizvodnja je stekla 1973., katrco so izdelovali skoraj dve desetletji, skupaj 580 tisoč primerkov. Katrco je nasledil renault 5, ki ga je prav tako z zamikom konec osemdesetih začel izdelovati Revoz, ki je nastal kot mešana družba IMV in Renaulta.

Slednji je popolni lastnik podjetja in tovarne postal 2004. Po renaultu 5 je v začetku devetdesetih sledilo obdobje clia prve generacije. Tako petice kot prvega clia so izdelali okoli 300 tisoč primerkov.

Dvojnost in uspeh

Cliu I je leta 1998 sledil clio II, ki je za Revoz z leti postal legendaren izdelek. Proizvedli so jih kar 1,5 milijona; zadnje primerke so še 2015. odpravili za afriški trg. Clio druge generacije se je izdeloval še dolgo po tistem, ko je že bil na trgu clio III (tega niso nikoli izdelovali v Novem mestu), takrat je bila kar priljubljena dvojnost novih in starejših modelov. Clio II je imel pri nas tržno ime clio storia, zaradi dobre cene in preizkušenosti je bil pri ljudeh precej zaželen.

S katrco se je v Novem mestu začela množična proizvodnja. FOTO: Gašper Boncelj

Prvi model, ki ga je v Renaultovem industrijskem sistemu izdeloval le Revoz, je bil renault twingo druge generacije. Francoska znamka ga je uvedla po dolgem obdobju prvega twinga, ki je trajalo kar 15 let. Drugi rod je na trg zamujal skoraj leto, saj so tik pred zdajci spreminjali podobo sprednjega dela. V proizvodnjo so ga v Novem mestu končno vpeljali 2007. Bil je kar uspešen, do leta 2014 so drugega twinga izdelali več kot 900 tisoč primerkov. Manj dobro je šlo kupeju wind, ki so ga razvili iz twinga, proizvodnja se je končala po treh letih in pol in le 13 tisoč primerkih.

Prvi množični model je bila katrca, ki so jo izdelovali za vso Jugoslavijo.

Dve izmeni

Leta 2014 je Revoz začel proizvajati twinga tretje generacije, to je bil projekt Edison, pri katerem je Renault sodeloval z Mercedesom. Twingo je imel prvič zadnji pogon, tako kot njegov tehnični sorodnik, Mercedesov smart forfour, oba sta po uvodnem bencinskem dobila še električni pogon. Ta skupni projekt je po količini dosegel malce večje številke kot drugi twingo, blizu milijona. Ob koncu prodaja ni šla več dobro, pri twingu so številke upadale; tovarna je znova uvedla v proizvodnjo najprej clia IV, leta 2017, in nato še clia V, leta 2020. Glavnino teh dveh so sicer ves čas izdelovali v Turčiji. Pri nas so obojih skupaj doslej izdelali blizu 400 tisoč.

Takole je leta 2004 potekala proizvodnja clia II v Revozu. FOTO: Blaž Samec

Clio V je bil pred dvema letoma prenovljen in je že nekaj časa Revozov edini proizvodni model. Nedavno je prav eden od primerkov tega modela postal petmilijonti avtomobil iz novomeške tovarne.

Proizvodne količine v Revozu zadnja leta ne dosegajo tistih v rekordnem obdobju, ko so izdelovali več kot 200 tisoč vozil na leto in obratovali v treh izmenah. Že nekaj časa delujejo le v eni, letos naj bi izdelali od 57 do 58 tisoč cliov.

V Revozu se že kar nekaj časa intenzivno pripravljajo na zagon proizvodnje prihajajočega povsem novega cenovno dostopnega električnega twinga, ki naj bi prinesel tudi nekaj novih delovnih mest. V tovarni si želijo, da bi se s twingom (na trg pride prihodnje leto) in tudi nadaljevanjem clia (vsaj prihodnje leto) znova dvignili na dve proizvodni izmeni.