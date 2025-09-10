BRITANSKA NEOBANKA

Bankirji Slovenijo prestavili v družbo »elitnih«: Venezuele, Gaze, Kube in Severne Koreje

Komentarja iz Banke Slovenije ali vlade še ni.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic, Reuters
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

A. G.
10.09.2025 ob 15:16
10.09.2025 ob 15:39
A. G.
10.09.2025 ob 15:16
10.09.2025 ob 15:39

Poslušajte

Čas branja: 2:21 min.

Britanska neobanka z evropskim sedežem v Litvi je za Forbes potrdila, da je Slovenija resnično na ameriški črni listi držav, kamor ameriški državljani ne morejo nakazovati denarja.

Slovenija se je na seznamu znašla že pred tednom dni, a tedaj še ni bilo jasno, ali gre nemara za pomoto. Na seznamu namreč ni nobene druge zahodne države, so pa na primer Albanija, Belorusija, Rusija, Kosovo, Ukrajina in nekaj drugih pretežno afriških držav.

Fizične in pravne osebe

Slovenija je na seznamu držav, kamor ameriški komitenti ne morejo pošiljati sredstev in od koder jih ne morejo prejemati. Ukrep vključuje fizične in pravne osebe. Druga nakazila, ki vključujejo Slovenijo, zlasti znotraj evroobmočja, delujejo normalno.

Revolut ima bančno licenco v Litvi, v ZDA pa še ne. Ni znano, zakaj se je Slovenija znašla na neslavnem seznamu. Komentarja iz Banke Slovenije ali vlade še ni. Revolut podrobnosti ni želel razkriti, poroča slo-tech.com.

Kaj je Revolut?

Revolut je preprosto povedano mobilna bančna platforma, ki uporabnikom omogoča dostop do številnih bančnih storitev prek mobilne aplikacije. Pomemben podatek je, da je Revolut uradno registrirana banka v EU, kar pomeni, da imajo jamstveno shemo za sredstva in vsak uporabnik dobi svojo številko računa IBAN.

Svoje storitve že dalj časa ponujajo na svetovni ravni, vključno s Slovenijo. Za Revolut (in N26 ter podobne banke) se uporablja tudi izraz »neobanka«, kar pomeni, da gre za digitalno banko brez fizične prisotnosti. Revolut se je pojavil leta 2015 in prvi zadržki do uporabe spletnih bančnih storitev so dokaj hitro izginili, še posebej, ko so uporabniki izvedeli, da niso deležni stroškov, kot so jih vajeni pri klasičnem bančništvu.

Revolut ima danes zelo bogato bazo uporabnikov, tudi v Sloveniji, še posebej pa v nekaterih drugih državah (Irska, Francija, Španija …). Čeprav je sedež v Londonu, po Brexitu evropske uporabnike nadzirajo iz Litve, poročajo Računalniške novice.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Revolut Slovenija vlada ZDA Velika Britanija poslovanje neobanka

Priporočamo

Drama v Ljubljani: policisti vklenili žensko, poglejte, kaj so našli pri njej
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš
Jan Plestenjak ima novo, skupaj z Moniko razkrivata presenečenje (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Drama v Ljubljani: policisti vklenili žensko, poglejte, kaj so našli pri njej
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš
Jan Plestenjak ima novo, skupaj z Moniko razkrivata presenečenje (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.