Bankirji Slovenijo prestavili v družbo »elitnih«: Venezuele, Gaze, Kube in Severne Koreje

Britanska neobanka z evropskim sedežem v Litvi je za Forbes potrdila, da je Slovenija resnično na ameriški črni listi držav, kamor ameriški državljani ne morejo nakazovati denarja.

Slovenija se je na seznamu znašla že pred tednom dni, a tedaj še ni bilo jasno, ali gre nemara za pomoto. Na seznamu namreč ni nobene druge zahodne države, so pa na primer Albanija, Belorusija, Rusija, Kosovo, Ukrajina in nekaj drugih pretežno afriških držav.

Fizične in pravne osebe

Slovenija je na seznamu držav, kamor ameriški komitenti ne morejo pošiljati sredstev in od koder jih ne morejo prejemati. Ukrep vključuje fizične in pravne osebe. Druga nakazila, ki vključujejo Slovenijo, zlasti znotraj evroobmočja, delujejo normalno.

Revolut ima bančno licenco v Litvi, v ZDA pa še ne. Ni znano, zakaj se je Slovenija znašla na neslavnem seznamu. Komentarja iz Banke Slovenije ali vlade še ni. Revolut podrobnosti ni želel razkriti, poroča slo-tech.com.

Kaj je Revolut?

Revolut je preprosto povedano mobilna bančna platforma, ki uporabnikom omogoča dostop do številnih bančnih storitev prek mobilne aplikacije. Pomemben podatek je, da je Revolut uradno registrirana banka v EU, kar pomeni, da imajo jamstveno shemo za sredstva in vsak uporabnik dobi svojo številko računa IBAN.

Svoje storitve že dalj časa ponujajo na svetovni ravni, vključno s Slovenijo. Za Revolut (in N26 ter podobne banke) se uporablja tudi izraz »neobanka«, kar pomeni, da gre za digitalno banko brez fizične prisotnosti. Revolut se je pojavil leta 2015 in prvi zadržki do uporabe spletnih bančnih storitev so dokaj hitro izginili, še posebej, ko so uporabniki izvedeli, da niso deležni stroškov, kot so jih vajeni pri klasičnem bančništvu.

Revolut ima danes zelo bogato bazo uporabnikov, tudi v Sloveniji, še posebej pa v nekaterih drugih državah (Irska, Francija, Španija …). Čeprav je sedež v Londonu, po Brexitu evropske uporabnike nadzirajo iz Litve, poročajo Računalniške novice.