Revolucija v Slovenski vojski: poglejte, kaj bodo dobili vojaki

Minister za obrambo Matej Tonin pravi, da je treba v Slovensko vojsko (SV) več vlagati in spremeniti miselnost znotraj vojske ter v državi glede vojske: »Najboljši promotor SV je zadovoljen vojak. In če bomo imeli zadovoljnega vojaka, potem bodo to širili med ljudmi.«



V pogovoru za Nova24 je Tonin dejal, da poteka proces za prenavljanje prostovoljnega služenja vojaškega roka. V Sloveniji ni ravno velikega zanimanja za poklicno služenje vojski in ta vedno znova vabi rekrute, da bi se ji pridružili. »Intenzivno prenavljamo prostovoljno služenje vojaškega roka, tako da mladi zaradi njegovega opravljanja v poletnih mesecih ne bodo izgubili študijskega letnika. Brezplačno bodo v tem času opravili tudi vozniški izpit, se naučili še veliko drugih življenjskih veščin, kot so prva pomoč, gasilske veščine itd. in dobili za prostovoljno služenje denarno nagrado.«



V preteklih letih je naša vojska izgubila po 300 vojakov letno, letos okoli 20. »Uspelo nam je obrniti kadrovski trend, da več ljudi iz vojske odide, kot pa pride.« Tonin si želi, da bi privabili toliko mladih, da ne bi bilo treba uvesti obveznega služenja vojaškega roka. To ni vojska za vojno, ampak za pomoč pri naravnih nesrečah, reševanjih Vojska je pomemben del države, je državotvoren element in ni tako, kot želijo predstavljati nekateri, da je njena naloga samo priprava na vojno. »Nekateri v parlamentu se še vedno obnašajo, kot da je to stara jugoslovanska armada, ne, to so naši fantje in dekleta, naši prijatelji, svojci, znanci. V ospredje postavljajo domovino in so v kritičnih trenutkih pripravljeni žrtvovati svoja življenja. In ta vojska se ne pripravlja zgolj na vojno, kot nekateri želijo predstaviti. Ta vojska deluje dvonamensko, pomaga pri naravnih nesrečah, v sistemu zaščite, reševanja itd.,« pravi Tonin. Vojašnice v razsulu »In če hoče biti Slovenija resna država, mora vlagati v svojo vojsko.« Tonin je še dejal, da ko obiskuje vojašnice, ne ve, ali bi jokal ali se smejal. Sploh ne ve, ali bi jih bilo smiselno obnavljati, ker so v takšnem razsulu.