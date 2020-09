Revizija prejemnikov socialne pomoči bi bila več kot dobrodošla

Bi država morala ustanoviti inšpekcijo, ki bi nadzirala upravičence do socialne pomoči?

Da, če bo opravljala svoje delo in ne bo zgolj še en birokratski organ. 86 %

Ne, ker se bodo itak našli taki, ki bodo znali zaobiti sistem, inšpektorji pa ne bodo imeli dovolj ljudi in časa. 14 %

Bi država morala narediti revizijo prejemnikov socialne pomoči?

Da, vse preveč je med prejemniki goljufov. 95 %

Ne, saj je na področju sociale vse tako, kot mora biti. 5 %

Podpirate zamisel, da socialne pomoči več ne bi izplačevali v denarju, ampak v bonih?

Seveda, bo manj zlorab. 72 %

Nikakor, neumna zamisel. 28 %

»Denarna socialna pomoč naj se nadomesti s pomočjo v obliki bonov,« se glasi pobuda, ki so jo nedavno na vladonaslovili iz poslanske skupine Slovenska nacionalna stranka.»Politika socialnega varstva se lahko vrši bodisi v denarni obliki bodisi v naravi. Po našem mnenju je treba dati prednost prejemkom v naravi. Le tak ukrep temelji na pravičnosti in solidarnosti med sodržavljani,« pišejo. Menijo, da bi bilo bolje prejemke zagotoviti v obliki bonov: »Ti boni naj bodo namenjeni za nakup prehrambnih izdelkov, izdelkov za higieno, oblačil ter drugih nujno potrebnih potrebščin. Bon naj velja le za tekoči mesec brez možnosti prenosa na drugo osebo.«Če se sredstva za določeni mesec ne porabijo, jih v drugi mesec ne bi bilo mogoče prenesti. Po njihovem mnenju bi s takšnim ukrepom zagotovili, »da bodo pomoč dobile osebe, potrebne pomoči, osebe, ki izrabljajo denarno socialno pomoč za nakup luksuznih dobrin, mamil ipd., pa naj bodo primerno sankcionirane«.Kaj kaže statistika? Do denarne socialne pomoči je bilo npr. aprila letos upravičenih 92.464 ljudi, od tega 10.214 tujcev. Med njimi je bilo 570 državljanov EU, največ, 371, hrvaških državljanov, sledijo bolgarski (63) in slovaški (37). Med tujci je največ upravičencev do denarne socialne pomoči s Kosova (3535) in iz BiH (3059).Naša tokratna spletna anketa na www.slovenskenovice.si, v kateri je sodelovalo skoraj tisoč uporabnikov, kaže, da se 70 odstotkov udeležencev strinja s predlogom, da bi namesto v denarju socialno pomoč izplačevali v bonih. Velika večina se tudi strinja, da bi morali ustanoviti posebno inšpekcijsko službo, ki bi nadzirala uporabnike, še več sodelujočih pa podpira zamisel, da bi ustrezne službe morale najprej opraviti revizijo prejemnikov socialne pomoči. Kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo, pa bo pokazal čas.