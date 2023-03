Revizija poslov UKC Ljubljana: pogosto nespoštovanje predpisov

Revizija poslov Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana z dobavitelji zadnjih štirih let, ki jo je izvedlo podjetje Ernst & Young, je po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pokazala več kritičnih točk. Med drugim ugotavlja pogosto nespoštovanje predpisov, predvsem s področja zakona o javnem naročanju, je opozoril.

Revizorji so se, tako minister, v reviziji UKC Ljubljana osredotočili na postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost, ustreznost obstoječega modela plačevanja in predvsem opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji.

Med ugotovitvami revizije je izpostavil dve kritični točki. »Eno je oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja ali kratko zapisano drobljenje naročil,« je dejal.

Med ugotovitvami v okviru te točke je naštel tudi potrjevanje končnih poročil za posamezna javna naročila, pa oddajanje javnih naročil po preteku zakonskega roka.

Revizorji so po njegovih besedah ugotovili dosledno neskladnost z usmeritvami zavoda in ponavljajoča se vprašanja, denimo glede manjkajočih zapisov o odpiranju ponudb. Izpostavil je tudi manjkajoče naročilnice in prednostne obravnave dobaviteljev pri plačilih.

Pod drugo točko pa je izpostavil, da poročilo ugotavlja razkorak med tveganji in kontrolo pri ključnih aktivnostih. »V dobaviteljskih strukturah upravljanja in nadzora se kaže možnost, da so prisotni zaposleni UKC Ljubljana in predvsem je videti izjemno pomanjkljivost analitičnih podatkov,« je pojasnil.

160 strani dolga revizija je poslovna skrivnost. Na vpogled jo je prejel tudi minister, na ministrstvu pa jo zdaj po njegovih besedah preučujejo ustrezne službe. En del poročila bo verjetno ostal zaupen in ga bodo morali verjetno preučiti ustrezni organi, je poudaril.

Skupen odziv ministrstva in ljubljanskega kliničnega centra je predviden za sredo, ko bodo pred medije poleg Bešiča Loredana predvidoma stopili še generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, direktor Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder in predsednica sveta UKC Irma Gubanec.

