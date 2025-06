Rešujejo nas komarjev in sporočajo, da je okolje čisto (FOTO)

Navadni pupek (Triturus vulgaris) je razširjen po Evropi in nekaterih predelih Azije, najdemo ga tudi pri nas. So nočne živali, zato jih boste, čeprav so naseljeni po vsej Sloveniji, težko opazili. Navadno se skrivajo pod vejami in rastlinjem.

Odrasle živali v dolžino merijo med sedem in 11 cm, samčki so manjši kot samičke. Med paritveno sezono, od marca do junija, samčki razvijejo valovit greben vzdolž hrbta in repa, da privabijo samice. Pojavi se jim tudi plavalna kožica med prsti zadnjih nog, spodnji del repa pa se obarva živo modro. Samičke tudi v paritvenem obdobju ostanejo enako nevpadljive kot prej. Večino časa sta oba spola olivno-zelena ali rjava in imata temne pege.

Pegast oranžen trebuh ob straneh prehaja v rumenkasto ali belo barvo. Koža navadnih pupkov je med paritveno sezono gladka, zunaj te pa postane nekoliko bolj groba na otip. Razmnožujejo se v vodi, v ribnikih in počasi tekočih potokih. Samičke ležejo jajčeca po več tednov; vsako posebej zavije v list vodne rastline, kar je precej zamuden proces, saj odloži od 200 do 300 jajčec. Ličinke živijo le v vodi. Po približno 10 tednih se preobrazijo in se preselijo na kopno. Navadni pupki živijo kakih osem let.

Samička vsako jajčece zavije v list.

Prehranjujejo se z žuželkami, črvi in mehkužci. Njihov jedilnik je lastnost, zaradi katere si navadne pupke želite imeti kje v bližini v poletnem času, saj si radi privoščijo kakega komarja in tako redčijo to za človeka nadležno vrsto žuželk.

Zime ne marajo. Prebijejo jo v hibernaciji v podzemnih zavetiščih ali pod gostim rastlinjem.

Ena od njihovih najbolj zanimivih lastnosti je izjemna sposobnost regeneracije poškodovanih ali odtrganih udov in prstov. Spomladi in poleti se jim prst regenerira že v nekaj tednih.

Občutljivi so za spremembe v okolju in onesnaženje. Navadni pupek je v Sloveniji zavarovan in kot ranljiva (V) vrsta uvrščen na Rdeči seznam ogroženih dvoživk.

Odrasli so dolgi od sedem do 11 cm. FOTO: Julia Kostiuchenko/Getty Images

Večino časa sta samec in samica olivno-zelena ali rjava in imata temne pege. FOTO: Thorsten Spoerlein/Getty Images