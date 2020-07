Restavrirali so Titovega rolls-roycea (FOTO)

Direktorica Tehniškega muzeja Bistra dr. Barbara Juršič

V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki imajo največjo zbirko protokolarnih avtomobilov nekdanjega jugoslovanskega predsednika. Kolekciji prestižnih svetovnih znamk avtomobilov, s katerimi se je prevažal po državi, se vsak dan znova čudijo tudi tisti, ki so se rodili že v samostojni Sloveniji in za katere je Jugoslavija le malo več kot nadležna zgodovinska tema v srednji šoli.V muzeju namreč hranijo kar 15 avtomobilov najprestižnejših znamk Rolls-Royce, Mercedes Benz, ruski ZIS, cadillac fleetwood, cadillac sedan, horch 951, lincoln continental ... Poleg tehnične dediščine imajo tudi izjemno kulturnozgodovinsko vrednost, saj je med njimi denimo mercedes 540K, v katerem se je vozil nemški general, poveljnik nemških armad v jugovzhodni Evropi. Cadillac fleetwood pa je denimo darilo sovjetskega maršalaGre za edinstveno zbirko, ki jo poznavalci starodobnikov cenijo precej bolj kot mi sami. Zaradi prostorske stiske muzeja, ki je v nekdanjem samostanu v Bistri, so vozila razstavljena v dokaj neustreznem prostoru, po drugi strani ima obiskovalec edinstveno priložnost, da si jih ogleda prav od blizu, kar v večjih muzejih na svetu verjetno ne bi bilo mogoče.Konservatorji se trudijo in skrbijo za vozila, a jih je za resno vzdrževanje premalo.Zato je pred meseci svoje storitve muzeju ponudilo nemško podjetje Globo, najstarejša avtokozmetična institucija na svetu iz leta 1878 iz Stuttgarta, ki skrbi za najuglednejše muzejske primerke avtomobilov na svetu. Lastnik in vodja podjetja dr.zaradi svojega rodu dobro pozna zgodovino Jugoslavije in seveda ve za zbirko Titovih avtomobilov v Bistri, zato je zaradi interesa vstopa na vzhodnoevropske trge ponudil muzeju, da jim kozmetično oskrbijo en avtomobil iz Titove zbirke.Bjelić nam je povedal, da so se zaradi izjemnega povpraševanja v zadnjih 12 letih specializirali za kozmetično restavracijo vozil izpred prve in druge svetovne vojne.V Bistri so se z muzejskimi restavratorji odločili, da detajlno očistijo in spolirajo rolls-roycea silverwratha iz leta 1952, ki ga je Tito uporabljal v petdesetih in šestdesetih letih. Med drugim se je z njim pripeljal v Koper na odprtje tovarne Tomos leta 1959.Zakaj taka specializacija? »Preprosto zato, ker so bili predvojni materiali v avtomobilih popolnoma drugačni od povojnih in današnjih, zato kozmetična oskrba, poliranje, čiščenje, zahtevajo prav poseben pristop. Vsi predvojni avtomobili so pravzaprav kulturno zlato, zato jih moramo ohraniti za naslednje generacije, kar včasih ni prav preprosto in zahteva ogromno znanja in natančne roke. Staro vozilo mora imeti patino, a čisto in zaščiteno patino. Kako to doseči? To je naša naloga.«Bjelić je v Slovenijo pripeljal ekipo petih sodelavcev, avtokozmetičnih konservatorjev, ki so se zelo spretno, a mehko in v rokavicah lotili čiščenja in razstavljanja delov rolls-roycea. Naprej so odvili štrlečo zaščitno figuro na pokrovu motorja in jo očistili, da se je spet srebrno zasvetila, kot pred 60 leti, ko je z maršalom krožila po Kopru.In kako se začne avtokozmetična restavracija stoletje starega avtomobila? »Najprej smo analizirali lak, njegovo debelino, ohranjenost, sijaj ... Nato smo določili postopek čiščenja in loščenja.« Usnje na prvih sedežih je bilo na robovih že rahlo obrabljeno. Bjelić je povedal, da njihov cilj ni to obnoviti, pač pa le očistiti in pustiti videz obrabljenosti.Direktorica Tehniškega muzeja dr.nam je povedala, da so restavracije rolls-roycea zelo veseli, in dodala, da se s podjetjem dogovarjajo za avtokozmetično restavracijo še enega avtomobila. Hkrati je povedala, da je muzej podhranjen s konservatorskim kadrom in da nimajo primernih prostorov za tehnično dediščino, zato je čas za razmislek o pravem, sodobnem Tehniškem muzeju Slovenije.